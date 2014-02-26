Незабываемое шоу в эфире «Студии хорошего настроения» от проекта «TREND DELUXE»!

Новости Беларуси. В гостях программы «Студия хорошего настроения» на СТВ – представители танцевального мега-проекта «TREND DELUXE»! Этот проект уже завоевал ряд премий, различных наград и, кстати, группа является обладателем специального приза Национальной музыкальной премии 2013 года за лучшую хореографию.

Роман, расскажите подробнее об истории создания группы. То, что новый человек вливается, мы уже поняли. Но, в целом, 2 года проекту...

Роман Ковалев, «TREND DELUXE»:

1 марта, 1 весенний день 2012 года, был дан старт танцевальному проекту «TREND DELUXE», на протяжении которого мы работали нашей золотой четверкой – Максим, Роман, Алексей и я, Роман. Со временем захотелось поэкспериментировать и пригласить новое поколение танцоров, чтобы дать дорогу молодым. Изначально разрабатывались образы, чтобы были разные типажи.

Кто конкретно занимается имиджем? У вас такие потрясающие костюмы всегда! Такие образы, от и до доработанные. Кто этим занимается?

Роман Ковалев, «TREND DELUXE»:

Нам очень приятно, что на протяжении уже 2 лет с нами рядом находятся наши единомышленники и люди, которые работают на благо «TREND DELUXE», этот стилист Дарья Дубровина, дизайнер Алеся Стасевич, музыкальный продюсер, который пишет авторскую музыку специально для «TREND DELUXE», это диджей Сатим. Ну и, конечно же, ребята, которые делают свой непосредственно вклад в развитие и продвижение проекта «TREND DELUXE». То есть фактически полный продакшн – белорусский. Это очень приятно.

Так сразу получилось, что Вы отобрали ребят, увидели, заметили кого-то? Вот они пришли в коллектив, образовался «TREND DELUXE», и все оказались единомышленниками? Или кто-то был против сначала?

Роман Ковалев, «TREND DELUXE»:

Как раз-таки поначалу был, можно так назвать, момент. В силу того, что многие были не знакомы со мной как с хореографом, кто-то попросил неделю, чтобы подумать, все взвесить, после чего было дано согласие и мы начали делать «TREND DELUXE» на протяжении 2 месяцев и официально вышли 1 мая 2012 года.

А кто сомневался вначале? Почему сомнения были? Что-то новое, необычное, не так поймет кто-то или что?

Алексей Кравцов, «TREND DELUXE»:

Просто до Романа нам с Максимом предлагали быть участниками других проектов. Соответственно, нужно было время подумать, куда идти.

Роман, давайте про творчество поговорим. Не будем углубляться в какие-то танцевальные направления и стили, а в целом расскажите, «TREND DELUXE» куда движется? Какая концепция творчества?

Роман Ковалев, «TREND DELUXE»:

Уникальность, во-первых, если говорить о «TREND DELUXE» - в авторстве. Я еще раз повторюсь, что создается полный продакшн в Беларуси, снимаются клипы белорусскими режиссерами, пишутся музыкальные произведения, треки, белорусскими композиторами, хореография авторская ставится как мною, так и приглашенными, ребята помогают, конечно же. Мы хотим показать, что и в Беларуси есть талантливые ребята, которые могут быть конкурентоспособными в Европе, представлять достойно свою страну на международных конкурсах. Изначально проект создавался по шаблону европейскому, и изначально, честно могу сказать, это не было зарабатыванием денег, я хотел реализоваться как хореограф, ребята хотели реализоваться как танцоры, и сам тандем единомышленников произошел.