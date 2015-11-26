Белорусской органистке Ксении Погорелой, благодаря таланту, довелось сыграть в соборе Нотр-Дам де Пари

Его звучание сравнивают с мелодией небес. Мистическое и утончённое оно покоряет пространство и не отпускает до последнего аккорда. Поразительное многоголосие и самый широкий диапазон из всех музыкальных инструментов. По мощности звучания орган равен симфоническому оркестру. Клавишный, и духовой одновременно, он способен проникнуть в самые священные уголки души и возвысить до небес.

Белорусская органистка Ксения Погорелая на протяжении 35 лет делится со слушателями самым сокровенным – музыкой. Благодаря таланту и самоотверженной любви к творчеству, она получила возможность сыграть в Нотр-Даме. Исполняла музыку Луи Вьерна и Баха. Момент претворение мечты в жизнь Ксения вспоминает с улыбкой. Ведь до сих пор ни одному белорусскому органисту не удавалось попасть на сцену такой величины.

Король музыкальных инструментов, как называл его великий Моцарт, претерпел не одно преобразование. Средневековые органы не отличались тщательностью изготовления. Расстояние между клавишами достигало 7-ми см. Поэтому на нём играли не пальцами, а кулаками и даже локтями. Сейчас же органная клавиатура внешне не отличается от той, что у фортепьяно. Но есть ещё и особая - педальная.

Извлекая низкие звуки, ноги музыканта в специальной обуви с мягкой подошвой и каблуком словно танцуют. Но клавиша или педаль только первый импульс к созданию звука, воздух под давлением проникает в трубы. У каждой из которых собственное, неповторимое звучание.

Каждая кнопка или регистр имеют своё название и предназначение. По желанию композитора и исполнителя звук становится похожим то на флейту, то на гобой. Может имитировать даже пение птиц.

Органы бывают разных размеров, но традиционно – это инструмент с постоянным местом жительства. Ведь функцию резонатора, усиливающего и облагораживающего звучание, выполняет пространство помещения. С ним инструмент составляет единое звуковое целое.

Чистый и ясный, приглушённый и мягкий, интенсивный и напряжённый. Таинственные тембры органа похожи на откровение, словно вечность звучит в них.