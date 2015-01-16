Дирижёр Юрий Галяс: Это профессия второй половины жизни, впереди - много побед и достижений!

Взмах рук, от которых зависит слаженная работа всех артистов, которые принимают участие в спектакле. 50 музыкантов, 30 человек в хоре, 10 солистов, оркестровая яма, балет всех не перечислишь.

Дирижер, безусловно, - генерал на сцене. Но далеко не каждый из музыкантов мечтает занять его место.

Чтобы получить профессию, Юрий Галяс учился 24 года. Потом как в классическом стечении обстоятельств-дирижер оркестра, в котором Юрий играл на кларнете, заболел. Попросили заменить. Тот первый раз он запомнил на всю жизнь.

Дело в том, что во время учебы оркестр дирижеру заменяют два исполнителя на роялях.

После он оттачивает движения перед зеркалом.

И только когда дирижер уже стоит перед настоящим оркестром, он понимает, что один из главных компонентов профессии он только начинает изучать.

Юрий Галяс, главный дирижёр Белорусского государственного академического музыкального театра:

Дирижер, по сути, - диктатор. Он навязывает свое прочтение музыки музыкантом. Вопрос: как диктовать? По моему мнению, нужно убеждать!

Вопреки ожиданиям, дирижерская палочка у Юрия Галяса всего одна, и пользуется он ею не на каждом концерте. Для современных дирижеров это скорее часть образа, как трость и шляпа для джентльмена.

9 лет своей работы за пультом дирижера! Юрий Галяс даже и не стремится подсчитать, сколько произведений сыграно за этот срок. Но до сих пор главным критиком своей работы является он сам.

Наступит вечер. Артисты сменят неприметные свитера на фраки, в зале соберутся ценители музыки. Взмах рук - и начнется концерт, который точно понравится зрителю и возможно им останется доволен даже дирижер.

Юрий Галяс, главный дирижёр Белорусского государственного академического музыкального театра:

Дирижёр - это профессия второй половины жизни. У меня впереди много побед и достижений!