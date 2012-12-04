Национальная музыкальная премия Беларуси: экспертный Совет определился с номинантами

Новости Беларуси. Фаворитов отечественного шоу-бизнеса выберут в Беларуси. 4 декабря экспертный Совет уже определился с номинантами Национальной музыкальной премии. Однако интрига сохранится до гала-концерта.

Песенное шоу и торжественная церемония вручения премий пройдет 12 декабря во Дворце спорта. Организаторы конкурса – СТВ и Министерство культуры. Наш телеканал проводит музыкальную премию уже в четвертый раз. В прошлом году этот проект получил статус Национального.

Лучшая песня года, лучший вокал, лучшая музыкальная группа, звездочка года, и даже музыкальный журналист. Если в прошлом году выбирали лучших в 16 номинациях, то на этот раз вручат символичные «звезды», дипломы и денежные премии самым достойным по 19 позициям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Бабарикин, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Многих артистов мы просто вытягиваем на сцену, потому что есть прекрасно поющие молодые люди, но которых никто не видит. Поэтому такие премии, где есть номинации как «Открытие года», «Лучший концерт», «Лучшая песня», «Лучший автор слов», «Лучший автор музыки», – это все говорит о том, что мы все-таки думаем о том, как развивать нашу эстрадную музыку.

Татьяна Бондарчук, народная артистка Беларуси, директор Белгосцирка:

В прошлом году, когда я была в жюри, подсмотрела один потрясающий коллективчик – группу «Проспект». Они у меня уже сезон отработали.

Зал воспринял? Вы знаете, это была сенсация. Все лето у меня были аншлаги. Поэтому буду подсматривать.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

В Беларуси, наверное, нужно раза в два увеличить количество премий, потому что они стимулируют, и это уже доказано. Хоть некоторые говорят, что им не надо, ничего не хотят. Они лукавят. Им всем хочется иметь не для того, чтобы похвастаться друг перед другом, а чтобы быть отмеченными. Потому что я, вот, народный артист. Песни популярные пою, а все равно приятно.