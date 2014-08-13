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Гродненская область. График предкастингов народного проекта «Поющие города. Третий сезон»

13 августа 2014 14:32
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ДАТА

ВРЕМЯ

ГОРОД

МЕСТО

18.08.2014

 

 

10.00

СМОРГОНЬ

ул. Ветеранов, 9

 

 

15.00

ОШМЯНЫ

ул. Советская, 87

 

 

20.00

ЛИДА

ул.  Янки Купала, 1

 

19.08.2014

 

 

10.00

ИВЬЕ

ул.  1 Мая, 2

 

15.00

БЕРЁЗОВКА

ул. Корзюка, 15

 

 

20.00

ГРОДНО

ул. Дзержинского, 1

 

20.08.2014

 

 

10.00

СКИДЕЛЬ

ул.  Клубная, 1а

 

 

15.00

МОСТЫ

ул. Советская, 50

 

 

20.00

ВОЛКОВЫСК

Ул.  Советская, 17

21.08.2014

 

 

10.00

СЛОНИМ

Ул. Пушкина, 36

 

15.00

НОВОГРУДОК

Ул.  Площадь Ленина, 7

 

# Музыка # График предкастингов народного проекта «Поющие города. Третий сезон»

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