Гродненская область. График предкастингов народного проекта «Поющие города. Третий сезон»

|
ДАТА
|
ВРЕМЯ
|
ГОРОД
|
МЕСТО
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18.08.2014
|
10.00
|
СМОРГОНЬ
|
ул. Ветеранов, 9
|
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15.00
|
ОШМЯНЫ
|
ул. Советская, 87
|
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20.00
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ЛИДА
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ул. Янки Купала, 1
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19.08.2014
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10.00
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ИВЬЕ
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ул. 1 Мая, 2
|
|
15.00
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БЕРЁЗОВКА
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ул. Корзюка, 15
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20.00
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ГРОДНО
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ул. Дзержинского, 1
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20.08.2014
|
10.00
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СКИДЕЛЬ
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ул. Клубная, 1а
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15.00
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МОСТЫ
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ул. Советская, 50
|
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20.00
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ВОЛКОВЫСК
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Ул. Советская, 17
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21.08.2014
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10.00
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СЛОНИМ
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Ул. Пушкина, 36
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15.00
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НОВОГРУДОК
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Ул. Площадь Ленина, 7