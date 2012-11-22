«Минский Курьер»: И там, и тут – везде поют

Cразу два отечественных канала на днях запустили музыкально-развлекательные шоу, охватывающие всю страну

На двух крупных съемочных площадках Минска прошла запись проектов телеканалов ОНТ и СТВ, которые обещают стать поистине народными. Пока в павильоне кинокомпании «Беларусьфильм» общенациональное телевидение только отбирало артистов для проекта «Академия талантов», Дворец Республики уже встречал финалистов шоу столичного канала «Поющие города». Команда СТВ побывала в 42 местечках Беларуси, где проводила кастинги и искала музыкальных самородков. Помогали телевизионщикам белорусские артисты, впоследствии подарившие свои песни для исполнения участниками на сцене главной площадки страны. В итоге совсем скоро зрители телеканала СТВ увидят, как зажигаются новые имена на отечественном музыкальном Олимпе. Сначала канал покажет в эфире два полуфинала — 24 ноября и 1 декабря, а там недалеко и до финала народного шоу. Наверняка многим будет интересно узнать: какой же город нашей страны окажется самым поющим?



А вот телеканал ОНТ с запуском «Академии талантов» решил не спешить. Накануне команда проекта собрала вместе тех участников, кто лучше всех проявил свои вокальные и артистические данные на кастингах по всей стране и… показала их продюсерам. Тут же разрешилась и главная интрига шоу — кресло третьего судьи занял музыкант и продюсер Леонид Ширин, также известный как участник группы «ДаВинчи». Говорят, в новом шоу он будет «добряком», в то время как роли Макса Олейникова и Владимира Кубышкина не изменятся. Хотя, как признался сам Кубышкин, во втором сезоне шоу его просят быть злее и требовательнее по отношению к участникам.



В эфирной сетке вещания ОНТ запуск программы запланирован на март следующего года.

Владимир Жданович, 16.11.2012