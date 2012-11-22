«Комсомольская правда»: Давайте вместе решим, кому отдать 900 евро!

В декабре, ближе к Новому году, телеканал СТВ вновь будет раздавать дипломы Национальной музыкальной премии. Награда еще совсем молодая - ей всего четыре года, а в статусе национальной она существует и того вдвое меньше, но уже успела привлечь пристальное внимание прессы и зрителей. Других музыкальных наград такого масштаба (19 номинаций, сотни поданных заявок) в стране нет. В жюри - только признанные критики, журналисты, музыканты и композиторы, имена которых до последнего держатся в тайне. Ну и самое главное - в кои-то веки дают не просто статуэтку и диплом, дают премию, выраженную в денежном эквиваленте.



Так, победитель в номинации «Лучшая песня года» получит 95 базовых величин, а это ни много ни мало 9,5 млн. рублей (в валютном эквиваленте - 900 евро). Чуть меньше (около 700 евро) получат лучший поп-вокалист, группа года, лучший композитор лучшая белорусскоязычная песня и победители еще нескольких номинаций, а лучший музыкальный альбом и лучший концерт года будут вознаграждены премией почти в 600 евро.



Награды раздадут 12 декабря во Дворце спорта. Т.е. впереди еще три недели, а номинаций на премию всего 19. Что мы предлагаем? Устроить активное ежедневное голосование! Каждый день на сайте kp.by - голосование по одной из номинаций. Отдайте свой голос за белорусский шоу-бизнес, а потом мы сравним, одинаковые ли песни нравятся профессиональному и народному жюри.



КСТАТИ



В прошлом году лучшей певицей назвали Инну Афанасьеву, певцом - Алексея Хлестова, композитором - Леонида Ширина, автором самых проникновенных слов признали Нину Богданову, а лучшим музыкальным коллективом - группу «Троица».



ВНИМАНИЕ, ГОЛОСОВАНИЕ!



Предлагаем вам выразить свое мнение по поводу самой достойной кандидатуры на награду в номинации "Лучший певец года". В прошлом году им стал Алексей Хлестов, который спустился со сцены со словами: "Спасибо большое. Мне подарили такой своеобразный подарок!".



А кто же в 2012-ом показал себя самым интересным и талантливым исполнителем и получит свой подарок судьбы? Напомним, что на кону - награда Национальной музыкальной премии, а это не только диплом и статуэтка, но и сумма в размере семи миллионов семиста тысяч. А как вы считаете, кому должны достаться эта награда? Пишите свои мнения на этот счет в комментариях, а мы сравним результаты народного голосования и мнения жюри.

Екатерина РОМАНОВА, 20.11.12