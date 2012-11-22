«Комсомольская правда»: «Поющие города» на секунду превратились в «поющие трусы»

Во Дворце Республики снимается финал грандиозного проекта СТВ «Поющие города». Суть проста: телевизионщики объехали 42 города страны, отобрали там самородков и вручили их состоявшихся артистам - пусть учат!



Молодые таланты так старались быть похожими на своих кураторов, что превращались в их клоны. Группу «Sun Road-21» из Борисова можно спокойно запускать по корпоративам как второй состав «Дроздов» - настолько похожи. Вышел артист в цилиндре и экстравагантном наряде - работа Венеры. К слову, Венера и Нина Богданова, чтобы пошить костюмы артистам, не пожалели собственных денег. А кто-то и вовсе отдал свой сценический костюм. Так, 17-летняя Анастасия Сапежинская выступила не только в черном обтягивающем костюме Елены Гришановой, но и с «минусовкой», на которой был прописан гришановский бэк-вокал. «Бэки» известной певицы в припеве песни «Телефонные линии» напрочь перекрывали вокал юной исполнительницы. Все бы ничего - но в чужую фонограмму еще и попадать надо уметь! Жюри мгновенно раскрыло подвох - с чего бы это девушка вдруг запела чужим голосом.

Валерий Скорожонок, известный зрителям по работе в государственном ансамбле «Песняры», недолго думал, прежде чем найти в родной Вилейке начинающее дарование. Он попросту вывел на сцену дуэт, одним из участников которого является его родной брат, 47-летний Сергей Скорожонок. Дуэт так и называется - «Братья славяне».



Валерий Скорожонок:

У меня свои планы. Хочу в будущем выступать с ними как трио. Что, в общем, несложно: в вокальном плане это все те же сладкоголосые «Песняры».



Для телеведущих СТВ Дворец Республики в эти три дня стал почти домом родным, некогда было даже на обед выскочить. Нине Богдановой, которая не так давно стала мамой, прямо в гримерку привозили сына кормить грудью.

Нина Богданова:

Стефан - мобильный ребенок, он уже привык питаться в гримерках. Главное, чтобы это было регулярно. Папа привозит его каждые 4 часа.



Не обошлось и без курьезов, которых в эфире СТВ не увидишь. В первом полуфинале во время объявления результатов у тучного вокалиста из Гомеля внезапно... свалились штаны. На какой-то миг он оказался перед публикой в желтых семейниках, но вовремя спохватился и ретировался. Выглядело это очень комично. Полуфинал шоу покажут 24-25 ноября на СТВ.

Сергей Малиновский, 20.11.12