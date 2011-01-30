Группа AURA: Мы подарили песню Надежде Бабкиной

Концерт группы AURA на на «Звездном ринге» СТВ.

Поп-группа AURA создана в 2005 году. Продюсерами коллектива выступили композитор Евгений Олейник и автор-исполнитель Юлия Быкова. В активе группы более 100 песен, написанных для артисток Беларуси и ближнего зарубежья. Стилистически творчество группы представляет собой эстрадную танцевальную музыку иногда с легким креном в поп-рок. Вместе с американским реппером Dobbie записали песню «Ноч на Купалле», которая вошла в ТОП-40 танцевальных треков Европы 2007 года.

Нина Богданова:

Почему вы решили выйти на сцену? Вам чего-то не хватало в профессии сочинителей песен?

Юлия Быкова (группа AURA):

Нам всего хватало в профессии сочинителей песен, но кроме этого еще очень-очень хотелось исполнять песни самостоятельно.

Дмитрий Врангель:

На каком языке вам легче передавать свои мысли, ощущения?

Юлия Быкова (группа AURA):

На красивом. Мы пишем сначала музыку, а потом ассоциации, которые рождает эта музыка, выливаются в текст, на каком языке будет текст — совершенно не важно.

Зритель из зала:

Кто впервые вас сравнил с группой Enigma? Мне кажется, это совсем неуместное сравнение.

Юлия Быкова (группа AURA):

Я не знаю, кто нас сравнил, но сравнение очень приятное, у них очень красивая музыка. Наша музыка, может быть, более разнообразная, мы играем в разных жанрах.

Зритель из зала:

Некоторые обвиняют вас, что в вашей музыке кусочек взят у одного исполнителя, кусочек у другого. Как вы отреагируете на такую критику?

Юлия Быкова (группа AURA):

Я обычно реагирую на конструктивную критику, а на такую критику я не могу реагировать, потому что я не вижу в ней никакого конструктивизма. Нас часто спрашивают, кто первый спел песню «Whisper of silence». Якобы это не мы написали ... Сами у себя и тырим.

Евгений Олейник (группа AURA):

Песня «Whisper of silence» появилась в 2005 году, до 2007 года человек не знал, кто ее поет, потом в 2009 он узнает, что это белорусская группа, но у него с того времени остается воспоминание, что кто-то ее когда-то пел. Нам задают вопрос: «Чью вы песню перепеваете?» Ответ - нашу.

Зритель из зала:

Какая аура у белорусской эстрады?

Юлия Быкова (группа AURA):

Мне кажется, очень противоречивая.

Зритель из зала:

Какая стихия преобладает у вашей группы: огонь, вода, земля или воздух?

Юлия Быкова (группа AURA):

Мне кажется, что вода, у Жени огонь преобладает, я так думаю.

Зритель из зала:

А вы друг друга не гасите?

Юлия Быкова (группа AURA):

Нет, мы друг друга дополняем.

Зритель из зала:

Ваша музыка для ног или для головы?

Юлия Быкова (группа AURA):

Мы рады, когда под нашу музыку танцуют, мы рады, когда нашу музыку просто слушают, мы рады когда ее воспринимают люди.

Зритель из зала:

Говорят, что раньше вы работали в Бахрейне, там, наверное, совсем по-другому платят, чего же вы вернулись?

Юлия Быкова (группа AURA):

Там не по-другому платят, там есть свои сложности в этой работе. Кто был, тот знает.

Евгений Олейник (группа AURA):

Там очень жарко, там плюс 40 в тени.

Зритель из зала:

Юля, вы по образованию врач. Какими болезнями уже переболела группа AURA, а какими болеет в настоящий момент?

Юлия Быкова (группа AURA):

Мы сейчас занимаемся только профилактикой, пока не болеем.

Дмитрий Врангель:

Профилактикой каких заболеваний вы занимаетесь в данный момент?

Юлия Быкова (группа AURA):

Например, варикозного расширения вен, профилактикой косоглазия, профилактикой сорной тугоухости, долго все перечислять.

Зритель из зала:

Юля, у вас есть группа AURA, зачем она вам? Вы боитесь, что вы как певица и артистка не добьетесь такого успеха?

Юлия Быкова (группа AURA):

Я ничего не боюсь, просто с группой играть веселее, можно играть в любом состоянии, на любых площадках и любую музыку. Одной скучно.

Нина Богданова:

Современные технологии позволяют фотографировать ауру человека и определять цвет, как вы думаете, какой цвет у вашей группы?

Юлия Быкова (группа AURA):

Небесно-бирюзовый.

Зритель из зала:

Ваш инструментальный состав в принципе непостоянный. Желающих в нем работать особо нет?

Юлия Быкова (группа AURA):

Непостоянный, потому что у нас очень разнообразная музыка. У нас очень много друзей музыкантов. В зависимости от песен мы приглашаем на концерты музыкантов, которые играют на других инструментах, еще мы приглашаем и замечательных бэк-вокалистов. Наш состав постоянно разный.

Евгений Олейник (группа AURA):

Мы один раз хотели собрать всех музыкантов, с которыми мы работали, у нас их насобиралось около 90 человек.

Зритель из зала:

Вы гордитесь чем-то кроме своей музыки?

Юлия Быкова (группа AURA):

Конечно, я горжусь своим сыном, ему два годика.

Нина Богданова:

Что-то мне подсказывает, что этим же сыном гордится и еще один участник группы. Ребята, расскажите, что происходит в творческой семье. Если какое-то недопонимание, скандал - инструменты бьются или песни сочиняются?

Евгений Олейник (группа AURA):

Мы на кухне три раза плитку перекладывали, каждый раз вылазили дефекты строителей, когда между плиткой не докладывают цемента и об нее сильно стукнуть тарелкой, то она откалывается.

Зритель из зала:

Юля, на какие уступки вам приходилось идти в творческих спорах с Евгением?

Юлия Быкова (группа AURA):

Вы себе не представляете. Это такое личное, я вам не могу рассказать.

Зритель из зала:

Кто, кроме журналистов и музыкантов, пришел бы на ваш сольный концерт?

Юлия Быкова (группа AURA):

Я думаю, те люди, которым интересна наша музыка. Мне кажется, ответ совершенно очевиден.

Нина Богданова:

Группа AURA - это коммерческий проект? Он приносит прибыль?

Юлия Быкова (группа AURA):

Нет.

Нина Богданова:

Основные доходы в семье — это сочинительство?

Евгений Олейник (группа AURA):

Да.

Зритель из зала:

Я слышала, что у вас купила песню Надежда Бабкина. Если это правда, то сколько эта песня стоила?

Евгений Олейник (группа AURA):

Мы ее подарили, это песня «Тень-тень». Надежда Георгиевна записала ее в позапрошлом году, авторские гонорары, которые она собирает на своих концертах, намного выше стоимости песни.

Дмитрий Врангель:

Кому из артистов вы еще написали?

Евгений Олейник (группа AURA):

Совсем недавно в Молдове вышел альбом участницы «Евровидения» Нелли Чабан практически со всеми нашими песнями. Ира Дорофеева пару лет назад выпустила тоже наш альбом. Инне Афанасьевой мы сейчас готовим очень хороший сольный альбом. Иван Буслай и Алена Ланская поют наши песни в большом количестве. По одной-две наших песни есть у многих артистов.

Нина Богданова:

Список артистов понятен, а где названия хитов?

Евгений Олейник (группа AURA):

«Перечитай» Инны Афанасьевой, «Гори-гори» Иры Дорофеевой, наши хиты. Я считаю, что для автора один узнаваемый хит — это уже большое благо. На самом деле, если мы начнем напевать, то многие песни будут узнаваемы.

Зритель из зала:

Вы придумываете песни специально для каких-нибудь артистов, или песни сами приходят, а потом вы их продаете тем, кто пожелает?

Евгений Олейник (группа AURA):

По-разному. Были уникальные случаи, когда Юля меня с утра будит, говорит: «Быстренько к пианино!». Так рождается песня «Перечитай», Инна Афанасьева приходит, они со своим директором Анжелой слушают, плачут, песня уходит. В основном мы стараемся сначала пообщаться с артистом, найти общий язык, а потом понять, что ему надо.

Зритель из зала:

Евгений Олейник - очень неплохой гитарист. Может его талант стал невостребованным, потому что он подался в попсу?

Евгений Олейник (группа AURA):

У нас была похожая ситуация с одним нашим другом, извините, что я на ваш вопрос историей отвечу. Человек играл рок, потом очень технично заиграл джаз. Один поклонник, который любил его рок, пришел к нему и сказал: «Что же ты, чувак, играть разучился?» Я не могу сказать, что поп-музыка — это что-то такое легкое, это сфера, которая требует массы знаний.