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«Стена Цоя» в Минске

30 января 2011 12:27
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«Стена Цоя» появилась в Минске в 1990 году после смерти лидера группы «Кино». На бетонных плитах поклонники оставляли граффити и писали стихи. Подобные стены существуют во многих городах бывшего союза и являются традиционным местом встреч поклонников легендарной группы.

В Минске стена появилась на Октябрьской площади рядом со строящимся Дворцом Республики. В 1997 году большинство плит решено было убрать. Две из них перенесли за музей Великой Отечественной войны, на улицу Интернациональную, где они стояли до сентября 2008 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Потом фрагменты «стены Цоя» были демонтированы в связи со строительством нового здания. Поклонники артиста неоднократно отправляли письма в Мингорисполком с просьбой о восстановлении стены. И их услышали. Сегодня памятник Виктору Цою можно увидеть на пересечении улиц Белорусской и Ульяновской в центре города.

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