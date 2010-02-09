Фото. Фестиваль актуальной белорусской музыки «Можно!» в Минске

Дважды обкатанный на прихотливой московской публике, этот фестиваль собрал под одной крышей группы, чье творчество выходит за рамки общепринятых канонов музицирования.

Девять групп на протяжении девяти часов доказывали, что ТАК играть ТАКУЮ музыку «Можно!».

Задайтесь целью собрать на одной сцене только белорусских музыкантов — алко-буги от «Roker Joker», шаманские пляски от «Нагуаль», рутс-реггей от «Аддис Абеба». Смешайте невозможное с нужным в нереальных пропорциях. Хорошенько взболтайте и подогрейте интерес публики, назвав все эти песнопения и музицирование «актуальной белорусской музыкой». Это и будет фестиваль «Можно!».

Дмитрий Шевчук, организатор фестиваля актуальной белорусской музыки «Можно!»:

— Эта музыка действительно пользуется спросом в Беларуси, где она и родилась. Люди, которые ее придумали и делают, живут здесь, среди нас, ездят в тех же трамваях, ходят в те же кафе, пьют тот же кофе.

Голодная до зрелищ белорусская публика толпами ринулась внимать артистам всех мастей. Два года назад точно так же радовалась странным песням белорусов публика московская.

Дмитрий Шевчук, организатор фестиваля актуальной белорусской музыки «Можно!»:

— Это фестиваль актуальной белорусской музыки. На протяжении двух лет он дважды проходил в Москве, в клубе «Икра». И мы все-таки рискнули привезти его в Минск.

В целом, нормальный белорусский путь раскрутки нашей же музыки. Пока не добьешься успеха ТАМ, ЗДЕСЬ ты не настолько интересен. И чтобы заполучить успех здесь, надо потренироваться на кошках там.

Дмитрий Шевчук, организатор фестиваля актуальной белорусской музыки «Можно!»:

— Фестиваль «Можно!» мы придумали для того, чтобы показать его своим людям. Правда, начали мы с других людей. Мы хотим показать белорусам, что у нас есть альтернативная сцена на мировом уровне с разными традициями: от ямайских речитативов до классического саунд-рока.

Что ни говори, музыка под грифом «Можно!» — хорошая, хотя и шершавая, непохожая. Тут вам и чернушные истории под укулеле, и аккордеон от эпатажного Михея Носорогова из «Roker Joker», и бескрайние звуковые ландшафты от акустического трио Порт Моне, и синтетическое безумие от «Кассиопеи», самой невозможной группы на свете. Все предельно мило и с душой нараспашку. Хорошая такая белорусская музыка высокой пробы.

Дмитрий Шевчук, организатор фестиваля актуальной белорусской музыки «Можно!»:

— Это хороший представительский продукт альтернативной культуры Беларуси. Возможно, это мнение одного-двух концертных агентств, которые делают «Можно!». Я думаю, что это мнение подстегнет всех тех, кто занимается музыкой — прежде всего музыкантов, которым будет не стыдно выйти на сцену и сказть «Мы из Беларуси, мы делаем вот такую вот музыку, и если вам нравится, мы рады».

Конечно, альтернативная музыкальная культура Беларуси, благодаря фестивалю «Можно!», может показаться альтернативной самой себе — одна группа страннее другой, третья безумнее второй, четвертая невероятнее третьей и далее по тексту. Впрочем, а почему бы и нет? На то ведь она и альтернатива.