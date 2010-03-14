История группы «Genesis» (Англия, лауреат Грэмми)

Легендарная арт-роковая группа «Genesis» возглавляет список артистов, которых в 2010 г. принимают в так называемый «Зал славы рок-н-ролла».

История одной из самых культовых команд в мире «Genesis» началась примерно 40 лет назад. В первой половине 70-х группой управлял Peter Gabriel. Он создавал артовые, концептуальные альбомы, которые теперь считаются золотой страницей в рок-музыке. Тогда эта музыка была, в самом деле, прогрессивной. Пиком карьеры «Genesis» с Peter Gabriel стал альбом «The Lamb Lies Down on Broadway». Он опередил свое время и концептуально предсказал наступление эпохи панка.

Peter Gabriel объединился с «Genesis» в 99-м на ряде концертных выступлений. Но воскресить классический состав группы он не согласился, ни тогда, ни пару лет назад.

Peter Gabriel:

Знаете, меня интересует только новое, движение вперед, ностальгия - это приятно, но жить ей нельзя. Я все время экспериментирую.

У певца и шоу-мена выдающаяся сольная карьера. В 2000-е он удивлял меломанов своим грандиозным концертным туром, где ходил по сцене внутри большого шара из света. Только что Gabriel удивил своим новым сольником, где он поет под аккомпанемент симфонического оркестра. А после ухода лидера из группы остальные участники группы «Genesis» избрали новым лидером Phil Collins. Сначала он пробовал доказать свои возможности создавать арт-рок. Но время потребовало новых подходов, из группы ушел выдающийся гитарист Steve Hackett, а Phil Collins объявил новую концепцию.

Phil Collins:

Все хорошо, но «Genesis» теперь будет строиться на шутливых формулах — секс, наркотики и рок-н-ролл, а также вино, женщины и песни. Больше мы не будем никому забивать голову чем-то сложным. Будем танцевать и смеяться.

Phil Collins не шутил, так и случилось. В 80-е в группе поменялось все: ритмы, стилистика, содержание песен. Collins восхищался глуповатыми шутками знаменитого британского комика Benny Hill, поэтому комика приглашали сниматься в клипах «Genesis», а сам Phil Collins перенимал манеру поведения Benny Hill и присоединял его юмор к своим стихам.

«Genesis» пользовались невероятной популярностью по обе стороны океана, но критика обычно облаивала их записи 80-х годов. В начале 90-х команда была на очередном пике славы, но Collins чувствовал, что больше он не может танцевать, как раньше. И Collins покинул группу, но группа не согласилась отдыхать, они нашли замену и новым вокалистом стал Ray Wilson. Его манера исполнения напоминала Peter Gabriel — самого первого лидера. В другой половине 90-х они записали неплохой артовый альбом, который имел успех только в Британии.

В 2000-м попытки воскресить «Genesis» были несколько раз. Классические участники отказались, а Collins, Banks и Rutherford все-таки поехали в мировое концертное турне. А что касается нынешнего «зала славы рок-н-ролла», Peter Gabriel отказался появляться и там, заявив, что его внимание занимают новые более актуальные проекты.