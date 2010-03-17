В Советском Союзе с группой «Abba» рассчитывались нефтью

В марте 2010г. группу «Abba» принимают в Американский «Зал славы рок-н-ролла».

«Dancing Qeen» - королева, которая танцует. Даже в Америке, где группа «Abba» так и не стала очень популярной, эта песня стала бесспорным хитом квартета по продаже из числа горячих синглов. В Европе, Австралии, Азии шведский квартет был супер-хитом.

Anni-Frid Lyngstad:

«Dancing Qeen» - это абсолютный шедевр, то, что сразу и навсегда попадает в душу. Правда, есть много таких песен, которые мне нравятся, но хитами они не стали. Споры о том, рок-группа мы или танцевальный квартет, были всегда. Просто мы начинали, как Glam-rock. Мне нравились песни David Bowie.

Bjorn Ulvaeus:

Сначала мы одевались, как Glam-rock артисты, нужно было выглядеть запоминающимися, ярко. На протяжении нескольких лет была бессмысленность, затем ее сменили на романтику.

Песня «Eagle» была популярнейшей на телевидении в советское время. Ее без конца крутили в программе «Международная панорама».

Bjorn Ulvaeus:

Путь «Abba» не был легким. Попытка стать рок-н-рольной группой растянулась. Возможно, мы бы не поняли, что нам нравится больше: такие веселые напевы, как «Mamma Mia» или «Money, Money, Money», шлягеры, шансон, баллады, диско и так далее, все это мы перебирали. Возможно, по этой причине и начался застой.

Под конец карьеры «Abba» стала евро-диско командой. Пиком был альбом под названием «Voulez-Vous». В начале 80-х они жаждали освежиться в этом смысле.

Anni-Frid Lyngstad:

У нас все началось с романтических отношений с Бенни и закончилось антиромантическими ситуациями. А что осталось — песни, воспоминания и, конечно, деньги.

В Советском Союзе фирма звукозаписи «Мелодия» в 70-е штамповала как маленькие, так и большие пластинки «Abba». Интересно, что рассчитывались с «Abba» нефтью. На этом факте основывается множество анекдотов.

Гениальной рок-н-рольной группой«Abba» так и не стала, зато стала выдающимся поп-квартетом, так что американский Зал славы рок-н-ролла снова разрушил свои стандарты, тамошние металлисты проснутся на дискотеке.