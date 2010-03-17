25-летие популярного гимна «We are the World» отметили новой перезаписью с участием огромного количества исполнителей разных жанров

Прибыль от продаж песни идёт в пользу жертв землетрясения на Гаити.

25 лет тому назад проект «We are the World» собрал более 30 миллионов долларов в поддержку голодной Африки.

Вспоминают Quincy Jones и Lionel Richie:

В 85-м мы сочинили эту песню вместе с Майклом Джексоном. Тогда принимали участие актуальные «звезды» сцены, которые исполняли по одной-две строчки каждый. Ну, а теперь все вышло за границы. В новом проекте присутствуют дети от девяти до пятнадцати и артисты самых разных направлений, от Barbra Streisand и Tony Bennett до рэп-звезд. Этот наплыв объединяло несчастье жителей Гаити, число артистов неограниченное, разнообразие их жанров невероятное.

Интересный факт: новый юбилейный проект записали в той же студии, что и оригинальный. Правда, теперь студия носит название «Hanson».

Новый вариант песни прозвучал на открытии Зимних Олимпийских игр. Вся прибыль от продаж пошла в поддержку жителей Гаити.

Quincy Jones и Lionel Richie:

25 лет... Время летит быстро. Новый состав исполнителей мы решили не ограничивать. Еще три месяца назад, думаю, что никто, или почти никто, не объяснил бы, что такое Гаити и где оно находится, а тут катастрофа... Четверть миллиона погибла, остальные не могут себе помочь. Мы решили, что сам Бог дал нам знак, чтобы сделать новую запись.

В Советском Союзе к середине 80-х первая версия этой песни была очень популярной.