Лоик Нотте – представитель Бельгии на Евровидении-2015

Лоик Нотте родился 10 апреля 1996 года в Курселе, Бельгия. Благодаря искренности своего стиля, своей харизме Лоик стал любимцем бельгийской публики.

Известность к юному исполнителю пришла с участием в бельгийской версии проекта "Голос", певец занял второе место в финале. После шоу Лоик заключил контракт со звукозаписывающим лейблом "Sony Music Entertainment", продолжив выступать на различных концертах. Принял участие в турне участников бельгийского шоу "Голос".

Певица, которая вдохновляет Лоика, – это Sia. Несколько месяцев назад исполнитель записал кавер ее хита "Chandelier". Сама Sia сделала репост записи, которая понравилась более чем 840 000 пользователей Twitter.

"Мое выступление и моя песня переворачивают мой мир вверх тормашками. Я действительно отрываюсь от реальности. Если говорить о самых интересных аспектах, то это – резкие и ритмичные движения исполнителей, глобальная атмосфера песни, и ритм, который тянет меня танцевать"

На Евровидении Лоик Нотте исполнит песню "Rhythm Inside" (Внутренний ритм). Он говорит, что его песня "отличающаяся от других, возможно даже особенная, из разряда того, что мы нечасто видим на Евровидении. И в то же время она абсолютно моего стиля, она представляет меня таким, каков я есть. Это лишь еще одно свидетельство того, какую музыку я стремлюсь исполнять, и какого рода шоу я хочу показывать".

"Моя концепция, которую можно видеть в видеоклипе, основывается на трех цветах: черном, белом и красном. Черный цвет означает различие, а белый – то, каким бы общество хотело, чтобы мы были. Например, у нас могут быть худые красивые девушки в белом, или крупная девушка в черном, которая будет так же красива, как и те, что в белом. Это значит, что все мы можем быть черными, белыми, желтыми, зелеными или даже синими снаружи; внутри у нас у всех один цвет: внутри мы все красные".

Клип снят на студии "BlitzWork " в Лондоне. На видео показаны противоположности, например одна девушка – королева красоты, а другая играет с динозаврами.

Что вам следует знать об исполнителе Лоик Нотте:

Назовите три самых впечатляющих факта о себе.

Если бы я не обучаюсь определенному занятию, я стараюсь научиться делать это самостоятельно, учась на собственных ошибках.

Также я люблю сложные задачи.

Я очень боюсь комаров... Мне нравятся змеи, пауки, крысы и т.д., но не комары!

Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?

Что касается моего ритуала, я люблю восстанавливать силу, обращаясь к звездам.

Почему Евровидение важно для вас?

Для меня этот конкурс очень важен, потому что это дает артистам шанс выступить перед большой аудиторией.

Интересные факты:

1. Его отец хотел, чтобы Лоик стал футболистом, но сам мальчик всегда мечтал петь и танцевать.

2. Лоик сочинил композицию ночью, когда находился один в комнате, начав играть на пианино, и неожиданно уловил мелодию.

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Статья подготовлена по материалам eurovision.tv, esckaz.com

Фото: eurovision.tv, esckaz.com, facebook.com