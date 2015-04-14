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Лоик Нотте – представитель Бельгии на Евровидении-2015

14 апреля 2015 18:12
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Лоик Нотте родился 10 апреля 1996 года в Курселе, Бельгия. Благодаря искренности своего стиля, своей харизме Лоик стал любимцем бельгийской публики.

Лоик Нотте – представитель Бельгии на Евровидении-2015-1

Известность к юному исполнителю пришла с участием в бельгийской версии проекта "Голос", певец занял второе место в финале. После шоу Лоик заключил контракт со звукозаписывающим лейблом "Sony Music Entertainment", продолжив выступать на различных концертах. Принял участие в турне участников бельгийского шоу "Голос".

Лоик Нотте – представитель Бельгии на Евровидении-2015-4

Певица, которая вдохновляет Лоика, – это Sia. Несколько месяцев назад исполнитель записал кавер ее хита "Chandelier". Сама Sia сделала репост записи, которая понравилась более чем 840 000 пользователей Twitter.

Лоик Нотте – представитель Бельгии на Евровидении-2015-7

На Евровидении Лоик Нотте исполнит песню "Rhythm Inside" (Внутренний ритм). Он говорит, что его песня "отличающаяся от других, возможно даже особенная, из разряда того, что мы нечасто видим на Евровидении. И в то же время она абсолютно моего стиля, она представляет меня таким, каков я есть. Это лишь еще одно свидетельство того, какую музыку я стремлюсь исполнять, и какого рода шоу я хочу показывать".

"Мое выступление и моя песня переворачивают мой мир вверх тормашками. Я действительно отрываюсь от реальности. Если говорить о самых интересных аспектах, то это – резкие и ритмичные движения исполнителей, глобальная атмосфера песни, и ритм, который тянет меня танцевать"

Лоик Нотте – представитель Бельгии на Евровидении-2015-10

Клип снят на студии "BlitzWork " в Лондоне. На видео показаны противоположности, например одна девушка – королева красоты, а другая играет с динозаврами.

"Моя концепция, которую можно видеть в видеоклипе, основывается на трех цветах: черном, белом и красном. Черный цвет означает различие, а белый – то, каким бы общество хотело, чтобы мы были. Например, у нас могут быть худые красивые девушки в белом, или крупная девушка в черном, которая будет так же красива, как и те, что в белом. Это значит, что все мы можем быть черными, белыми, желтыми, зелеными или даже синими снаружи; внутри у нас у всех один цвет: внутри мы все красные".

Лоик Нотте – представитель Бельгии на Евровидении-2015-13

Что вам следует знать об исполнителе Лоик Нотте:

Назовите три самых впечатляющих факта о себе.
Если бы я не обучаюсь определенному занятию, я стараюсь научиться делать это самостоятельно, учась на собственных ошибках.

Также я люблю сложные задачи.

Я очень боюсь комаров... Мне нравятся змеи, пауки, крысы и т.д., но не комары!

Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?
Что касается моего ритуала, я люблю восстанавливать силу, обращаясь к звездам.

Почему Евровидение важно для вас?
Для меня этот конкурс очень важен, потому что это дает артистам шанс выступить перед большой аудиторией.

Интересные факты:

1. Его отец хотел, чтобы Лоик стал футболистом, но сам мальчик всегда мечтал петь и танцевать.

2. Лоик сочинил композицию ночью, когда находился один в комнате, начав играть на пианино, и неожиданно уловил мелодию.

Исполнитель в FacebookYoutubeTwitterофициальный сайт

Статья подготовлена по материалам eurovision.tv, esckaz.com
Фото: eurovision.tv, esckaz.com, facebook.com

Лоик Нотте – представитель Бельгии на Евровидении-2015-16

# Музыка # Фотофакт # Евровидение 2015 # Лоик Нотте

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