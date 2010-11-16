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Клип Саши Немо «Парни из провинции» снимали на фотоаппарат и без его участия

16 ноября 2010 11:36
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Клип Саши Немо «Парни из провинции» снимался в простом деревенском доме за 160 км от Минска. На съемочной площадке присутствовали и оператор, и режиссер, и ассистент оператора, и актеры. Но не нет артиста, для которого снимается этот фильм.

В клипе на песню «Парни из провинции» две сюжетные линии: в одной снимается сам артист, в другой — только руки.

Фото. Клип

Фото. Клип

Александр Потапов, режиссер:
Мы решили не терзать артиста постоянными переездами и пребыванием в деревнях, поэтому арендовали руки.

Удивительно, но в руках оператора вместо дорогой камеры оказался фотоаппарат.  

Фото. Клип

Виктор Оскирко, оператор-постановщик:
Снимать на фотоаппарат сегодня — не эксперимент. На фотоаппарат снимали и рекламу, и клипы Тимати и группы «Би-2». Это техника, которая позволяет делать эти вещи такими, казалось бы, незначительными вещами, как фотоаппарат. Если раньше приходилось везти армаду оборудования, то сейчас можно приехать с маленькой сумочкой — и результат смотрится лучше, чем если бы снимали на дорогие камеры.

Кстати, премьера клипа запланирована на конец ноября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Клип

На съемках нового клипа Саша Немо должен был нежно гладить актрису, пока его жена стояла в нескольких метрах

# Музыка

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