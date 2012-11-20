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С 19 по 22 ноября в Минске пройдет международный джазовый фестиваль

20 ноября 2012 06:55
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Новости Минска. Волна мирового джаза накрывает белорусскую столицу. Первый Международный фестиваль собирает звёздных музыкантов из США, Бразилии, Англии, Германии, Италии, Беларуси и России.

На форуме прозвучат премьеры «Магия Африки», «Шедевры Уитни Хьюстон», «Карнавал на Кубе», «Шопен - невероятные импровизации», «Джаз по-белорусски».

Кстати, нашу страну представит юная джазовая исполнительница Илия. Помимо этого зарубежные виртуозы проведут мастер-классы в академии музыки и университете культуры и искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль пройдет с 19 по 22 ноября, концерты состоятся во Дворце Профсоюзов и на сцене Дворца Республики.

# Музыкальные события в Минске # Музыка

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