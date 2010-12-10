Как создавался новый альбом «Электричество» группы «J:Mors»

Кто-то измеряет итоги прожитого года в денежных единицах или разбитых сердцах. А музыканты – в нотах и впечатлениях. Группа «J:Mors» встречает зиму с «Электричеством». С движением частиц, заряженных драйвом, лирикой и иронией.

Преданные поклонники тут расслышат мотивы далекого «Монтевидео». А самые внимательные найдут линию смены сезонов.

Владимир Пугач, лидер группы «J:Mors»:

Например, если мне нравится ноябрь, то я могу написать о нем песню.

Я пою о том, что вижу.

Помните, ситуацию со снегом в прошлом году? Вот после этого я и начал создавать альбом «Электричество».

Драматургия белорусскоязычной песни «Дзесьці» резко выделяется из общей канвы творчества группы. Музыкальные переплетения в исполнении аккордеона и рассказ солиста о трагической любви – непривычно. Такая реализация лишь для слушателя. По словам Владимира Пугача, таких нестандартов в его творческой копилке немало.

Владимир Пугач, лидер группы «J:Mors»:

Мы не мыслим альбомами. На протяжении года или полутора лет мы пишем песни.

У нас есть внутренняя цензура. Я, условно говоря, придумываю 40-50 идей. Из них штук 15-20 показываю ребятам. И из этого остается 10-12 треков.

Любая композиция актуальна для Пугача и сотоварищи только здесь и сейчас. Иногда их вдохновляет погода, иногда – чужое творчество. Так случилось и с треком «Просто так», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Пугач, лидер группы «J:Mors»:

Это одна из немногих песен, которые не я написал. Я являюсь только автором музыки. Ее написал Боря Штерн. Мой друг, который живет в Израиле. Также его слова в песне «Календарем».

Клип – это вторая обложка альбома. Недавно родившийся «Мамонов» задумывался как ироничная видеоколлекция популярных клипмейкерских штампов. Смысл в этом действии – это полное отсутствие смысла.

Владимир Пугач, лидер группы «J:Mors»:

Мы обычно получаем удовольствие от процесса, а не от результата. Сложно себя заставить заниматься музыкой, записывать, сочинять, исполнять только для того, чтобы получить результат. Надо получать удовольствие, иначе ничего не выйдет.

Процесс внутреннего роста заставил Владимира Пугача в уходящем году отправиться туда, где многие пытаются отыскать смысл. Так можно было бы сказать о путешествии музыканта на восток. Но в его желании попасть в Непал не было ответа на вопрос «почему?».

Владимир Пугач, лидер группы «J:Mors»:

Мне просто захотелось туда попасть. Я много об этой стране читал, интересовался ей. Кроме того, я очень люблю горы. А в Непале, как известно, находятся Гималаи. Я очень хотел их увидеть.

Я облетел на маленьком самолете Эверест. Получил массу удовольствий от этого.

Побывал в городе, где, по преданию, родился Будда. Там находится огромный комплекс монастырей. Он – под защитой ЮНЕСКО.

Восток для многих культовых персон становился источником вдохновения. Но не ищите непальских параллелей в творчестве «J:Mors». Сегодня их попросту нет. Хотя, кто знает, каким мотивами наполнится новый музыкальный заряд группы в новом году.