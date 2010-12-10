Как создавался новый альбом «Электричество» группы «J:Mors»

Преданные поклонники тут расслышат мотивы далекого «Монтевидео». А самые внимательные найдут линию смены сезонов.
Владимир Пугач, лидер группы «J:Mors»:
Например, если мне нравится ноябрь, то я могу написать о нем песню.
Я пою о том, что вижу.
Помните, ситуацию со снегом в прошлом году? Вот после этого я и начал создавать альбом «Электричество».
Драматургия белорусскоязычной песни «Дзесьці» резко выделяется из общей канвы творчества группы. Музыкальные переплетения в исполнении аккордеона и рассказ солиста о трагической любви – непривычно. Такая реализация лишь для слушателя. По словам Владимира Пугача, таких нестандартов в его творческой копилке немало.
Владимир Пугач, лидер группы «J:Mors»:
Мы не мыслим альбомами. На протяжении года или полутора лет мы пишем песни.
У нас есть внутренняя цензура. Я, условно говоря, придумываю 40-50 идей. Из них штук 15-20 показываю ребятам. И из этого остается 10-12 треков.
Любая композиция актуальна для Пугача и сотоварищи только здесь и сейчас. Иногда их вдохновляет погода, иногда – чужое творчество. Так случилось и с треком «Просто так», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Владимир Пугач, лидер группы «J:Mors»:
Это одна из немногих песен, которые не я написал. Я являюсь только автором музыки. Ее написал Боря Штерн. Мой друг, который живет в Израиле. Также его слова в песне «Календарем».
Клип – это вторая обложка альбома. Недавно родившийся «Мамонов» задумывался как ироничная видеоколлекция популярных клипмейкерских штампов. Смысл в этом действии – это полное отсутствие смысла.
Владимир Пугач, лидер группы «J:Mors»:
Мы обычно получаем удовольствие от процесса, а не от результата. Сложно себя заставить заниматься музыкой, записывать, сочинять, исполнять только для того, чтобы получить результат. Надо получать удовольствие, иначе ничего не выйдет.
Процесс внутреннего роста заставил Владимира Пугача в уходящем году отправиться туда, где многие пытаются отыскать смысл. Так можно было бы сказать о путешествии музыканта на восток. Но в его желании попасть в Непал не было ответа на вопрос «почему?».
Владимир Пугач, лидер группы «J:Mors»:
Мне просто захотелось туда попасть. Я много об этой стране читал, интересовался ей. Кроме того, я очень люблю горы. А в Непале, как известно, находятся Гималаи. Я очень хотел их увидеть.
Я облетел на маленьком самолете Эверест. Получил массу удовольствий от этого.
Побывал в городе, где, по преданию, родился Будда. Там находится огромный комплекс монастырей. Он – под защитой ЮНЕСКО.
Восток для многих культовых персон становился источником вдохновения. Но не ищите непальских параллелей в творчестве «J:Mors». Сегодня их попросту нет. Хотя, кто знает, каким мотивами наполнится новый музыкальный заряд группы в новом году.