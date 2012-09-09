СТВ покажет финал международного телевизионного конкурса «Восточный базар»

Новости Беларуси. 9 сентября в Ялте состоялся финал восьмого международного телевизионного конкурса «Восточный базар». Беларусь на нем представляют Саша Немо и Анастасия Шеверенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Козиятко, член жюри Международного телевизионного конкурса «Восточный базар-2012», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Беларусь – страна европейская, находится в восточной Европе, поэтому наше место на этом фестивале закономерно. Наши исполнители вызывали бурю эмоций со стороны зрителей. И Саша Немо, и Анастасия Шеверенко были встречены публикой очень горячо и тепло. Это вызывало гордость.

Под №20 выступит Саша Немо, чуть позже — №22 — выйдет на сцену Анастасия Шеверенко.

Жюри конкурса, состоящее из известных продюсеров, директоров телеканалов и деятелей культуры весьма строго подходит к оценке участников. Это показали два предыдущих соревновательных дня.

Йозеф Чермак, член жюри международного телевизионного конкурса «Восточный базар-2012»:

Зачем участникам постоянно петь песни от Аллы Пугачевой, например? Зачем петь то, что лучше оригинала точно не спеть? Вот, вчера исполняли «Червону руту», и я вышел из зала!

Белорусская делегация на конкурсе по праву считается самой большой! Вчера, 8 сентября, в Ялту прилетела певица Лариса Грибалёва.

Лариса Грибалёва, певица:

Я приехала поддержать своего друга и коллегу по работе Сашу Немо. И я участвую в гала-концерте – буду петь для всех. Надеюсь, сложится какое-то дальнейшее сотрудничество.

Впервые в истории конкурса организаторы добавили ещё 5 мест в финал — 20 исполнителей сегодня выйдут на сцену. В их числе и 2 белоруса!

Анастасия Гузель-Ганиева, продюсер VIII Международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар» в Беларуси:

Мы рады, что и Саша Немо, и Анастасия Шеверенко прошли в финал. Они прошли 2 сложных полуфинала. Уровень вокалистов был довольно такой серьезный. Я считаю, что им грамотно подобрали песни. Если говорить про Сашу Немо, сначала мы ударили «Цыганкой», а потом пели «Зачарованую», чтобы показать вокальные данные. Анастасия Шеверенко была как всегда душевна, мила, поразила всех голосом и красотой. До финала остается совсем чуть-чуть. Мы верим в победу, на нее надеемся. Мы оценивали других конкурсантов. Мы видим, что наши белорусы действительно сильные. Об этом говорят и представители жюри, и другие участники.

В финале Анастасия Шеверенко исполнит песню «Белая зямля», а Саша Немо не спешит с выбором.

Саша Немо, участник VIII Международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар-2012»:

У нас до сих пор не определена песня. В нашем штабе проходят творческие дискуссии по этому вопросу. Но, в любом случае, какую бы мы песню не выбрали, они все готовы к исполнению на 100%. Осталось дождаться своего выхода.

Конкурсанты борются за гран-при фестиваля и премию в 5000 долларов США, а также призы за I , II и III места и бесплатную запись профессионального видеоклипа в Стамбуле.

Сегодня, 9 сентября, разрешится главная интрига всех конкурсных дней — в 22.30 в прямой трансляции телеканал СТВ покажет победителей «Восточного базара». К слову, одна из ведущих финального шоу - ведущая телеканала СТВ Ирина Хануник-Ромбальская.