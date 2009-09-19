Илья Митько («Love&doors») обиделся, когда его обвинили в краже песни Jamiroquai

Концерт группы «Love&doors» на «Звездном ринге» СТВ.

Илья Митько и его новый проект «Love&Doors». Позитив, юмор и иронния — три направления Ильи. Артист склонен к хулиганству, любит правду, трудоголик.

Зритель из зала:

Что нам ждать от женатого Ильи Митько? Сборник колыбельных песен?

Илья Митько ( Love&doors ):

Ожидается созидание. Я хочу большую семью, много детей. Ничего особенного.

Зритель из зала:

Я где-то читал, что Илья Митько делает всё за деньги, а что ты можешь сделать бесплатно?

Илья Митько ( Love&doors ):

Что значит я всё делаю за деньги! Зубы чищу не за деньги!

Зритель из зала:

Ребята мне понравилось, как вы сыграли эту песню, но эта песня Jamiroquai. Получается, что можно делать такой проект: всё слизывать и ничего не сочинять?

Илья Митько ( Love&doors ):

Что значит: это песня Jamiroquai? Молодой человек, вы понимаете, беспочвенные обвинения в мой адрес меня задевают и обижают. Эта песня моего авторства, аранжировку делал Андрей Слончинский. Я могу назвать много групп, которые работают в этом стиле, и если вы всё их творчество будете называть Jamiroquai, я буду только рад, потому что Jamiroquai — это отличный проект, человек показал, как можно живьём играть танцевальную музыку.

Зритель из зала:

Илья, некоторые воспринимают этот ваш проект как блажь, кто-то как желание выйти из тупика, в который вы зашли вместе с «Леприконсами», а остальные, в том числе и я, как желание заработать деньги, окучивая клубы.

Илья Митько ( Love&doors ):

Возможно, какой-то из этих вариантов присутствует в моих намерениях создать эту группу «Love & Doors». С «Леприконсами» если мы и зашли в тупик, если это и есть тупик, то он приносит нам массу удовольствия. И этот тупик называется востребованность.

Зритель из зала:

Кто занимается вашими костюмами, почему у вас такой разброд и шатание?

Илья Митько ( Love&doors ):

На этот концерт мы решили одеться в casual стиле, потому что мы ещё не заработали денег на хорошие костюмы. Друзья, помогите нам, перечислите деньги на счёт 6542513...

Зритель из зала:

Скажите, пожалуйста, можно ли совместить здоровый образ жизни и употребление пива? Сколько раз вы подтянитесь на перекладине?

Илья Митько ( Love&doors ):

На перекладине я не подтягиваюсь, я даже до неё не дотянусь. Со спортом я не то, что не дружу, я даже не знаю его номер телефона и где он живёт. Оно в принципе по мне и заметно. Что касается алкоголя, то каждый решает для себя употреблять этот яд или вести здоровый образ жизни.

Зритель из зала:

Как вы смогли отмазаться от армии?

Илья Митько ( Love&doors ):

У меня была отсрочка по здоровью. Вы хотите, чтоб я вам сказал диагноз?

Зритель из зала:

Нет, спасибо!

Зритель из зала:

Говорят, что у вас армейская группа, в ней всё по армейски. Не мешает ли это свободному творчеству?

Илья Митько ( Love&doors ):

За время существования группы у нас не было ни одной ссоры, ни одного дня, чтоб кто-то до вечера на кого-то обижался. С заходом солнца, поверьте, всё решается.

Зритель из зала:

Добрый вечер, ребята. Говорят, у вас всё замечательно. Скажите, а как вы чувствуете себя в борьбе с такой группой как «Love & Doors»? Какие у вас ощущения, ведь это два разных стиля.

Илья Митько ( Love&doors ):

Я всегда поощряю разницу в стилях. Здесь нельзя объективно оценивать. Там инструментальный состав, тут только голоса. Это разные категории, тут может быть только оценка нравится — не нравится. Всё зависит от того, кто у экрана, кто у власти, кто на сцене.

Зритель из зала:

Ты как руководитель вокально-инструментального ансамбля отвечаешь за голос, за пение. По твоему глубокому убеждению, лидер должен обладать жирным вокалом или толстой харизмой?

Илья Митько ( Love&doors ):

Дело в том, что не во всех коллективах лидером является вокалист, но так уж сложилось, что в нашей группе я — генератор идей.

Зритель из зала:

Илья, ну, скажи «харизмой».

Илья Митько ( Love&doors ):

Группа «Леприконсы» выезжает, конечно же, не на моих вокальных способностях, а на харизме.

Зритель из зала:

Илья, скажи, как ты, не служив в армии, написал саундтрек к сериалу «Солдаты», не понюхав пороха?

Илья Митько ( Love&doors ):

Я сел за ноутбук и буквально за день написал эту песню. Не буду скрывать - с помощью программы «Рифма». Многие поэты могут сказать: «Ужасно, он пользуется программой!». А мне она помогает. Хорошая штука!