Не позорит ли арт-группа «Беларусы» слово «белорусы» таким некачественным смешением репертуара?

Концерт арт-группы «Беларусы» на «Звездном ринге» СТВ.

Арт-группа «Беларусы» появилась в 2005 году, в этом же году провела 30 сольных концертов. Ее руководитель - Валерий Шмат. Многоголосье артисты умножают многоязычием. Поют на многих языках мира.

Зритель из зала:

Скажите, пожалуйста, состав группы претерпевал изменения, но название осталось прежним. Вы считаете это честно по отношению к бывшим участникам группы?

Арт-группа «Беларусы»:

Мы защищены законом об авторском праве. В своё время я зарегистрировал эту идею, поэтому бренд Арт-группа «Беларусы» принадлежит мне.

Зритель из зала:

Во-первых, спасибо, что справляетесь с живым пением. Во-вторых, вопрос. Гордое имя Арт-группа «Беларусы» вы зарегистрировали как торговую марку и поёте песни на русском, белорусском, разные. Иногда попахивает разбродом и шатанием, вплоть до свадьбы. Не опозорим ли мы слово «белорусы» таким некачественным смешением репертуара?

Арт-группа «Беларусы»:

Вы ещё не слышали, господа, сольного концерта того же «Хора Турецкого», где еврейский шансон смешан с великолепной музыкой 13 века.

Зритель из зала:

Прошу прощения, но «Хор Турецкого» именуется «Хором Турецкого», никому не известного Турецкого, а не «Белорусами». А не опускаем ли мы гордое имя белорусы слишком низко вот этими свадебными плясками, некой напыщенностью?

Арт-группа «Беларусы»:

Вы судите по одному произведению. На ваш взгляд, «O sole mio» тоже свадебная пляска?

Зритель из зала:

От «O sole mio» до акапельного «Кузнечика» - это Арт-группа «Беларусы»?

Арт-группа «Беларусы»:

А почему нет? Ведь это молодёжный проект. Ведь белорусы люди не затюканные, люди свободные. В Беларуси живут разные люди: серьёзные и не очень, разных социальных категорий.

Зритель из зала:

Так может быть стоит определиться с целевой аудиторией и с репертуаром, опять таки? Всем мил не будешь! Все песни не перепоёшь!

Арт-группа «Беларусы»:

Мы это не пропагандируем. Как бы не звучало это по-коммерчески, но мы изучаем спрос. Мы можем петь всё, что угодно, поверьте, образование это нам позволяет. Но мы изучаем общественное мнение, то, что люди пишут, говорят. У нас в репертуаре не три песни. Вы увидите афишу, я вам обещаю бесплатный билет, и, я думаю, мнение в отношении пляски, которую вы услышали здесь, изменится. Мы не хотим, чтобы люди спали на концертах. Вы часто ходите в филармонию? Сколько раз в год?

Зритель из зала:

Я не хожу в филармонию, но я видел несколько ваших выступлений, поэтому могу судить не только по сегодняшнему выступлению.

Арт-группа «Беларусы»:

Вы видели скорее всего корпоративы, на них что люди делают? Веселятся! Вы сходите на сольник!

Зритель из зала:

Я видел ваши выступления по телевидению, вас в прекрасных белых костюмах, с вашими хорошими голосами, но, к сожалению, до гордого имени мы не дотягиваем.

Арт-группа «Беларусы»:

Это ваше мнение. Всем мил никогда не будешь. Не хотите, я не дам вам бесплатный билет на сольный концерт.

Зритель из зала:

Валера, ты не только замечательный певец, как и все ребята в группе, но и отличный конферансье: на вопросы даунов отвечаешь метко и профессионально, откуда это?

Арт-группа «Беларусы»:

Честно, никогда этому не учился. Просто жизнь научила чётко расставлять свои приоритеты.

Зритель из зала:

В первом раунде ваша фанатка назвала ваших слушателей даунами. Это и есть ваша целевая аудитория?

Арт-группа «Беларусы»:

Всегда найдётся неадекватный человек, но каждый может высказывать своё мнение.

Зритель из зала:

Но это мнение ущемляет других.

Арт-группа «Беларусы»:

Эта девушка, я думаю, нас сегодня видит впервые.

Зритель из зала:

Но и нас она видит впервые. Это же не даёт ей право называть кого-то даунами, а кого-то нет. Называть вашу целевую аудиторию даунами.

Арт-группа «Беларусы»:

Как я могу отвечать за другого человека...

Зритель из зала:

Только что прозвучавший гимн телеканалу СТВ это ваше собственное произведение? И вообще есть ли в вашем репертуаре ваша музыка?

Арт-группа «Беларусы»:

Это моя музыка. Это стилизация. Есть такой жанр в творчестве, когда песня пишется в стиле эпохи, в стиле исполнителя.

Зритель из зала:

Ваша собственная музыка есть?

Арт-группа «Беларусы»:

У нас 50% это наша музыка. Если мы не дрыгаемся это не значит, что у нас её нет, она у нас есть. Поэтому мы музыку пишем в том числе и в жанрах 20 века, которых уже нет. Можем написать про сотовый телефон в григорианском хорале.