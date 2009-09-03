40-летие легендарного фестиваля "Вудсток"

Все подробности о фестивале, изменившем образ современной культуры (ВИДЕО+ФОТО)

В середине августа 69-го никто не знал, что позже бесконечные ряды культурологов окрестят фестиваль «Вудсток» одним из самых великих моментов в истории, который изменил образ современной культуры.

Организаторами были молодые люди, которые получили разрешение на мероприятие только за две недели до его проведения, но у них было 2,5 миллиона долларов – огромные деньги в то время. Самый дорогой голливудский блокбастер стоил тогда миллион-два. Планировалось, что соберется 100-150 тысяч человек, никто не ожидал продать 250 тысяч билетов и, тем более, никто не думал, что на то поле без каких-либо билетов пролезет еще столько же. Кстати, стоимость билетов на 3 запланированных дня была всего 18 долларов. Если сравнивать с «Вудсток – 89» - цена была 150 долларов. Ровно за два дня до начала фестиваля киностудия «Warner Brothers» заплатила 100 тысяч долларов за съемки фильма, который стал культовым. Знаменитый Martin Scorsese был тут ассистентом режиссера, а затем смонтировал весь фильм.

Большинство известных артистов съехались на «Вудсток». Отказались только «Led Zeppelin» и «Jet Rotall». Группы «Moody Blues» , «Doors» и Bob Dylan согласились, но по разным причинам не доехали. Битлы были в стадии распада – Маккартни отказался, Леннон хотел приехать с Йоко Оно, но отказали ему. Как бы там ни было, несмотря на десятки разнообразных проблем, фестиваль все-таки состоялся.

Средний гонорар топ-артиста в то время составлял где-то 12-13 тысяч долларов, даже знаменитая команда «The Who» согласилась на такую цену, они только что на начало фестивального лета выпустили в свет незабываемую рок-оперу «Томми». Понятно, что Долтри и Таунсенд исполняли на фестивале отрывки из этой оперы. Группа «The Who», безусловно, принадлежит к тем участникам «Вудстока», названия которых стыдно не знать настоящим меломанам. Кстати, через год после «Вудстока» команда запишет концертник «Live at leeds», который считается чуть ли не самой лучшей живой записью группы за все время.

А сейчас отправимся в настоящее. Кантри- рок группа с названием «Cross Canadian Ragweed» считает себя детьми «Вудстока». Они существуют уже 15 лет. Осенью этого года выйдет в свет их седьмой студийный альбом под названием «Happiness» - «счастье» в переводе. Предыдущие записи команды входили в топ-30 по продажам в Северной Америке.

Если кто-то думает, что «Вудсток» был этаким патетическим съездом живых музыкальных икон, которые создавали исключительно медитативные звуки, то это неправда. Там собрались представители самых разных направлений, от фанка до рок-н-ролла.

Во времена «Вудстока» рок-н-ролл уже считался старым и немодным, но группа «Sha-na-na », как раз с помощью этого выступления, обеспечила себе долгую карьеру на десятилетия. Они существуют до сегодняшнего дня. Вообще список музыкальных жанров и артистов «Вудстока» довольно разнообразный - от фолка, хард-рока, блюза и психоделии до рок-н-ролла и фанка.

Именно этой идеей сочетания увлеклись друзья, современные молодые люди, которые выступают дуэтом под названием «SHWYZE». Один из них увлекается хип-хопом, другой считает себя хиппи, парням по 23. Осенью этого года они записали дебютный альбом, который приобрел успех, поэтому в сентябре этого года выходит уже второй их студийный альбом.

Образ современного искусства, возможно, изменил Энди Уорхол, не так давно знатоки отмечали его день рождения. Ну, а мы сначала узнаем про него, а потом соотнесем его творчество с таким историческим событием как «Вудсток».

На ежегодную выставку работ Энди Уорхола в Париже стояли длинные очереди. Андрей Вархола, сын эмигрантов из Словакии, вот кем был этот художник на самом деле. Он прославился в начале 60-х и на протяжении почти 20 лет задавал тон, темп, ритм и колер не только в живописи, но также в кино и музыке. Он смаковал безликость массовой культуры, основанной на потреблении и наживе, вдохновлял сексуальную революцию в кино и революцию «детей – цветов» в музыке. Он создавал странноватые портреты знаменитостей – от Мерилин Монро до Элизабет Тейлор, делал дизайн к обложкам пластинок Rolling Stones , создавал такие артовые группы как Velvet Underground . Версия «Тайной вечери» Ворхала – это повторение образа Христа 112 раз.

– Думаю, что современный дизайн выглядит так, как он выглядит, благодаря как раз этому «титану», без него все было бы другим. Он был авангардным и в то самое время воскресил интерес публики к портретам; он был эпатажным и в то же время внимательным, - сказал организатор выставки Ален Кьюф.

Если бы Уорхол не умер в конце 80-х, в этом году в жнивне ему исполнился бы 81. Теперь все эти портреты – Блонди, Сталлоне, Бриджит Бардо - продают за миллионы долларов.

- Я восторгаюсь Голливудом и современным искусством, - говорил Уорхол, - они такие штучные, ненастоящие, синтетические, я и сам хочу стать синтетическим.

Что ж, фестиваль «Вудсток» является и продуктом, и антиподом той синтетичности.

Кстати, один из самых значимых современных голливудских кинорежиссеров ANG LEE снял художественный фильм, посвященный организации «Вудстока». Главным героем картины стал человек из действительности, без помощи которого фестиваль, возможно, не состоялся бы.

Художественное произведение ANG LEE перекликается с документальным фильмом про «Вудсток». Ряд сцен художественного фильма буквально скопировали с документального. Нужно только добавить, что режиссер исторического документа в 90 – е и в 2000 – е переработал свое произведение – вместо 3 часов получилось 4. Зато ряд культовых фамилий, такие, например, как Дженис Джоплин, вернулись в фестивальное окружение.

Дженис Джоплин считается до сих пор рок-певицей N1, может, по причине смерти в молодом возрасте, но, наверное, все-таки по причине своей гениальности и склонности экспериментировать.

С другой стороны, группу JEFFERSON AIRPLANE можно считать одним из крестных отцов экспериментаторства. Многочисленные наблюдатели даже считают, что именно они, а не Битлз двигали моду в музыке вперед. JEFFERSON AIRPLANE существует до сих пор под названием JEFFERSON – старший. В этом году они записали очередной студийный альбом. В нем много латиноамериканских революционных песен, правда, нет музыкальной революционности конца 60-х.

Многочисленные современные артисты и группы считают себя последователями экспериментаторства и стилистики тех старых хиппи. Например, интересная инди-рок команда с названием "OF MONTREA"L. Их последний альбом, по мнению многих критиков, можно было отнести к сотне лучших записей этого года.

Что ж, оригинальный «Вудсток», дух которого, как видим, до сей поры жив, был и красивым, и грязным в одно и то же время во всех смыслах. Следующая диковинная забава стала основанием и для шуток, и для ностальгии. Таких культовых сцен, как это соревнование в грязи после грозы, на самом деле в фильме «Вудсток» много. И занятие йогой, и купание, и добровольная раздача продуктов, которых не хватало на 500 000 человек, и много чего еще, учитывая увлечения людей.

Оптимисты говорят, что «Вудсток» - это шаг вперед в духовном развитии людей; циники утверждают, что это был апогей наивности. Как бы там ни было, вчера все эти люди считали себя «детьми цветов», а сегодня они лидеры мировой экономики и бизнеса. Кстати, на месте оригинального фестиваля построен художественный центр и музей. Сейчас там, как и в многочисленных других местах по свету, проводится ряд юбилейных концертов с участием героев «Вудстока» сорокалетней давности.

В белорусской столице такое мероприятие пройдет под девизом «Вудсток» - гэта каханне i рок» .

Напоследок перечислим некоторые фамилии, которые нужно знать каждому, кто считает себя образованным. Джимми Хэндрикс был тогда самым высокооплачиваемым артистом в мире, но на «Вудсток» приехал всего за гонорар 30 000 тысяч долларов, просто захотел. За другие концерты ему платили по 150 000. Из-за грозы выступление хиппи-кумиров группы «Гретфул Дед» не снимали, но Карлос Сантана, который также был на пике славы в 1969, в фильм попал. К сожалению, не сохранились съемки «Криденс» на фестивале, но других культовых фолк-роковых артистов сняли много.

Как считается, главное из мест фестиваля «Вудсток» и вообще «детей цветов» в том, что люди по-новому поняли смысл таких слов, как понимание, уважение, помощь. Тысячи человек поехали домой с абсолютно другими взглядами на жизнь. Интересно, что во время оригинального «Вудстока-69» не было зарегистрировано ни одного случая воровства или насилия. Невероятно, но факт.