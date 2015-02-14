Звездные тайны, закулисные интриги и продюсерские ухищрения шоу «Поющие города-3»

Больше месяца назад завершился самый громкий проект 2014 года — шоу «Поющие города-3». Все звездные тайны, закулисные интриги, продюсерские ухищрения.

В гостях у ток-шоу «Такова судьба» на СТВ Александр Григорьевич Тиханович. Это тот человек, который был свидетелем всех музыкальных проектов на телеканале СТВ.

Скажите, как вы думаете, сколько свежей крови белорусскому шоу-бизнесу принесет проект «Поющие города»?

Александр Тиханович, певец, народный артист Беларуси, член жюри проекта «Поющие города-3»:

Я считаю, что проект успешный. Все проекты, так сложилось, после «Звездного дилижанса» на Столичном телевидении успешные.

Я думаю, победители и участники проекта «Поющие города» могут быть известными артистами, но здесь нужен счастливый случай, какой-то продюсер, нужна какая-то ситуация, чтобы их пригласили и они могли дальше радовать своим творчеством.

Это не может превратиться в фабрику, конвейер, потому что одаренные, выдающиеся люди — это единицы.

Те, кто приходит на кастинги, они поставили для себя какую-то цель в жизни и хотят чего-то добиться. И это надо приветствовать.

В студии ток-шоу «Такова судьба» генеральный продюсер и идейный вдохновитель шоу «Поющие города» Анастасия Ганиева.

Игорь Матвиенко рассказывал такую историю по поводу певицы Полины Гагариной. Он говорил, что это безумно талантливая девушка, но такие таланты на кастинг-шоу просто не ходят. Матвиенко говорил, что я ее просто взял за руку и сам ее привел на «Фабрику звезд».

Были люди, которых вы лично привели, зная, что сами они по каким-то причинам не придут?

Анастасия Ганиева, заместитель генерального директора телеканала СТВ, генеральный продюсер музыкально-развлекательного шоу «Поющие города»:

Были люди, которые, я знала, хорошо поют, я им просто звонила и говорила: Дианочка, Леночка, Катенька придите на кастинг. Просто придите, потому что это для вас шанс. Я их не просила, а, грубо говоря, я их информировала, потому что такие талантливые люди, они иногда живут в каком-то своем мире. «А какой кастинг, я ж не смотрю телевизор», «Я в Интернет давно не заходила». Вот такие истории.

Недавно я побывала на международном медиафоруме, где собрались представители СМИ именно телеканалов со всего мира. Официально была информация, что талант-шоу, как телевизионный формат, на данный момент это самый популярный формат мира.

Были города, где наш приезд для них был просто как шоу, праздник, они не могли поверить: «Да ладно, к нам доехали. Телевидение?!».

Для многих участников подобных проектов очень серьезный стимул, кроме славы, это деньги. У нас в этом году про финансовую составляющую просто благополучно умолчали, то есть у людей не было другого стимула, как просто себя показать, показать свои способности. О деньгах узнали позже. Как эту ситуацию объяснить?

Анастасия Ганиева:

Элементарно и просто — это не такой коммерческий проект. Я не музыкальный продюсер. У нас талант-шоу. Это проект, который дает вам возможность выступить на огромной сцене. Мы таланты поддерживаем, мы даем шанс людям. Мы хотели, чтобы деньги не были основной красной линией, потому что это не для нашего проекта — у нас проект народный.

Как нужно себя вести на кастингах, как понравиться?

Андрей Карако, актер, член жюри проекта «Поющие города-3»:

Каждый ведет себя так, как считает нужным. Надо подготавливаться. Самое главное — не бояться этого, потому что все равно ты сам принимаешь это решение, иногда сложно переступить эту ступеньку, кто-то берет друзей, потом сам не идет, а друзья проходят.

В гостях у ток-шоу «Такова судьба» Анастасия Лейкина, победительница шоу «Поющие города-3».

Возможно ли в Беларуси артисту существовать без продюсера?

Анастасия Лейкина, победительница шоу «Поющие города-3»:

У нас многое, наверное, делает телевидение, не только продюсер. Но продюсер нужен в любом случае. Куда-то продвинуть, что-то посоветовать.

Александр Тиханович:

В наше время продюсеров не было, но было всегда нечто другое. Было стремление, хотение. Было телевидение, которое помогало этому, но сейчас время изменилось, сейчас мы живем в рамках шоу-бизнеса и, конечно же, нужны продюсеры.

Анастасия Ганиева:

У нас Виктор Бабарикин взял себе в оркестр несколько вокалистов, шесть продюсеров, которые работали на этом проекте, некоторым предложили сотрудничество и занимаются дальнейшим продвижением.

Мы, как представители телевидения, этих ребят делаем известными, то есть это одна ступень. Но популярными их могут сделать только продюсеры и они сами. Телевидение не занимается продюсированием, но шанс выйти на большую сцену, показать свой талант, внешность и умение быть артистом на сцене, это делаем мы.

Были конфликты. Конфликты были такие, что разворачивались и уходили с репетиции, не приезжали, были споры с творческой группой.

Меня смущает, что молодежь, простите, пожалуйста, но с пантами. То есть ты еще никто и ничто, то уже несешь себя такой звездой. Ты сделай хоть что-нибудь!

Александр Тиханович:

Молодые артисты должны отдавать себе отчет в том, что с ними работают люди, которые профессионалы, которые вкладывают не только свой опыт, свои знания, а продюсер будет вкладывать еще и свои деньги.