Фрик-кабаре бенд «Серебряная свадьба» привносит в жизнь минчан яркие краски парижских кабаре

Фрик-кабаре бенд «Серебряная свадьба» в Минске довольно хорошо известно с одной стороны. С другой же — известно, в общем-то, ограниченному кругу. Однако, справедливости ради стоит сказать, что если кто-то становится поклонником этого коллектива, то это уж навсегда. Такова непередаваемая харизма этих музыкантов и, в первую очередь, их солистки и автора многих песен — Светланы Бень.

Трудно сказать, когда искусство развлекать превращается в настоящее искусство. Это неуловимая грань и называется художественным вкусом. И здесь удивительно важным становится не только то, что мы видим или слышим, но и то, что сстремится сказать нам человек своим творчеством.

Здесь все шоу, все напоказ . Но за пестротой и феерическим весельем так часто проскальзывает потрясающая лирика и .необыкновенная глубина текстов.

Кабаре — это целая культура. Культура особая и удивительная. Это искусство тонких намеков и откровенных пародий. Задушевных бесед и безудержного веселья.. Эпоху между двумя мировыми войнами можно с полным правом назвать эпохой кабаре — в те времена, когда людям живется особенно тяжело, так важно уметь радоваться каждому мгновению жизни — а именно этому нас и учит кабаре.

Светлана Бень, солистка фрик-кабаре бенд «Серебряная Свадьба»:

Это было настоящее время, когда люди находились в очень пограничной ситуации и они полностью раскрывались, жили сегодняшним днем, не загадывали далеко на будущее, не тянули за собой свое прошлое. Жили полноценно, мощно. Поэтому мне притягательны все ретро-вещи, музыка. В них много настоящей души.

«Серебряная свадьба» привносит в нашу жизнь яркие краски парижских кабаре. И не стоит относится к ним, как жанру легкомысленному. В этой атмосфере родилось творчество Тулуз-Лотрека и Пикассо, книги Оскара Уайлда и Хемингуэя. А сама Светлана Бень считает себя лишь скромной продолжательницей .этой давней традиции. И даже от авторства стихов она скромно отказывается.