Евровидение-2015. Филипп Киркоров поддерживает команду Рыбака – «Милки», а Дима Колдун – Лиса

Новости Беларуси. Чуть больше недели остается до того момента, когда обычные белорусы и опытное жюри совместными усилиями из 15 финалистов выберут того, кто представит Беларусь на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение-2015».

Чем ближе 26 декабря, тем активнее ведут себя артисты и их группы поддержки. Довольно часто среди последних, желая того или нет, оказываются и очень известные в музыкальных кругах люди.

Так, на своей странице в социальной сети король российской эстрады Филипп Киркоров поддержал проект Александра Рыбака – группу «Мілкі».

Филипп Киркоров (орфография сохранена):

Очень рад, что мой друг @AlexanderRybak, штурмует «Евровидение», написав хит #Accent, белорусской группе #Milki.

Напомним, Александр Рыбак выиграл «Евровидение-2009» под флагом Норвегии, страны, в которой произошло его становление, как артиста. А в этом году он попытается получить право на представление своей родины – Беларуси.

Англо-белорусскую песню «My accent» для национального отбора Александр написал сам, вокалисток собрал через кастинги в областных городах Беларуси. В итоге, «Мілкі» – это минчанки Татьяна Стаховская и Анна Рай, Виктория Назарко из Гродно, гомельчанка Таисия Серикова и Марина Путникова из города Горки.

Отметился напутственным словом в адрес одного из финалистов и некогда подопечный Филиппа Киркорова на «Евровидении-2007» – Дмитрий Колдун.

В этом году он оказался в творческой группе Дениса Лиса, который представит композицию «Angel».

К слову, неудивительно. Дениса и Дмитрия связывают давние дружеские отношения. Ребята участвовали в одном сезоне проекта СТВ «Звездный дилижанс» в 2005 году, а в 2007 Лис написал текст песни «Ангел мечты», с которой Колдун выиграл национальный отбор-2007. Побывал уже Денис и на «Евровидении». Правда, в качестве бэк-вокалиста Teo в 2014.

Дмитрий Колдун (орфография сохранена):

Поздравляю Дениса с выходом в финал белорусского национального отбора на Евровидение! Мы с Андреем Харченко тоже оставили частичку себя в этой песне)))) Если понравится, проголосуйте во время финала 26 декабря!)))

Колдун в финале конкурса занял 6-ое место, но это самый высокий результат на «Евровидении» за всю историю белорусского присутствия на конкурсе.

Цифра 6?! Шестой раз в национальном отборе на «Евровидение» пытает счастье белоруска с азербайджанскими корнями Гюнешь.

Поддерживают ее и в Синеокой, и на исторической родине.

Эльдар Гасымов, певец (орфография сохранена):

26 декабря буду болеть и держать кулачки за талантливую артистку и нашу соотечественницу, Гюнешь в финале белорусского отбора на Евровидение-2015. Верю в чудо и в твой талант!

Эльдар Гасымов в дуэте с Нигяр Джамал выиграл «Евровидение-2011» для Азербайджана.