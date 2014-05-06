Евровидение-2014. Белорусский участник Тео: Мне крайне важна поддержка моих соотечественников. Она ощутима даже на расстоянии

Новости Дании. В Дании вовсю идет Евронеделя. Страна принимает главный песенный конкурс Старого света. Участники уже провели каждый по несколько репетиций.

6 мая на сцене «Евровидения» состоялась генеральная репетиция первого полуфинала. В нем представитель Беларуси выступать не будет.

Тео выйдет на сцену 8 мая, во втором полуфинале.

Но все-таки белорусам будет за кого поболеть.

В столице Дании уже вовсю идет Евронеделя. Здесь буквально все пропитано духом «Евровидения», несмотря на достаточно ветреную погоду. Само шоу пройдет вот в этой арене. Это, кстати, корабельный док, который переоборудован в зал на 10 тысяч мест.

Здесь в том числе выступит и наш, белорусский, участник. Как Тео готовится к выступлению и проводит свое свободное время?

Даже в Копенгагене Тео на высоте. 22 этажа. Номер исполнителя – в одной из лучших гостиниц королевской столицы. 6 мая у белорусского участника режим отдыха. Фониатр прописал. Поэтому Данию показывает нам из окна.

Юрий Ващук (Тео), участник конкурса песни «Евровидение-2014» (Беларусь):

Видно нашу арену, где проходит в этом году «Евровидение». Вот этот с виду невзрачный док внутри просто как замок.

Конечно, я хочу сказать о том, что мне крайне важна поддержка моих соотечественников. Она ощутима даже на расстоянии. Я прошу: не болейте, а просто поддерживайте. Правда, это мне поможет хорошо выступить.

В фаворитах нынешнего конкурса – Швеция. Она, к слову, одна из стран, которые чаще всего выигрывали песенный конкурс.

Причем эпатажно. Чего стоит одна только группа «Лорди».

В 2014 году шведы сделали ставку на лирику. Именно мелодичной композиции Санны Нильсен букмейкеры отдают первое место.

Хотя белорусская команда дает на это свой ответ.

Тине Матулесси, режиссер белорусского номера:

Мы планируем поставить суперсовременный номер. Репетируем каждый день, играем со светом, настраиваем каждый план камеры, чтобы не упустить детали.

Еще одна фишка нынешнего «Евровидения» – транссексуал из Австрии. Томас Нойвирт наделал много шуму и среди белорусских поклонников «Евровидения». Трансляцию конкурса чуть было не отменили.

6 мая по еврорасписанию – репетиции стран-основательниц конкурса. А вечером – первый полуфинал. Так что белорусам будет за кого отдать свои голоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь в «Евровидении» примет участие 8 мая. Тео с композицией «Чизкейк» выступить здесь во втором полуфинале. Голосовать за участника из своей страны нельзя.

Это неизменное правило песенного конкурса «Евровидение».

Но болеть никто не запрещает. Так что будем держать кулаки. Тем более всем белорусам это пригодится в преддверии чемпионата мира по хоккею.