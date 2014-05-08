Евровидение-2014. Белорус Тео прошел в финал «Евровидения»!

Новости Беларуси. Белорусский участник «Евровидения» Тео вышел в финал, который состоится 10 мая.

Тео успешно выступил под 10-м номером и сорвал бурные зрительские овации. По всему видно, белорусский Cheesecake пришелся по вкусу и телезрителям, и профессиональному жюри.

Второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2014» прошел вечером в четверг в Копенгагене. Финалистами, помимо Беларуси, стали еще девять стран – Швейцария, Словения, Польша, Румыния, Норвегия, Греция, Мальта, Австрия, Финляндия.

В одиннадцатый раз белорусы штурмуют «Евровидение», но лишь в четвертый раз оказываются в финале – в 2007 Дмитрий Колдун, в 2010 группа «3+2», в 2013 – Алёна Ланская. 2014 – Тео!

Кто выиграет «Евровидение-2014» и увезет домой главный трофей конкурса – Хрустальный микрофон? Узнаем уже скоро!