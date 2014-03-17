Евровидение-2014. Сестры Толмачевы: Хотим готовить песню с Филиппом Киркоровым

Новости России. На «Евровидении» в Копенгагене Россию представят сестры-близняшки из Курска – Маша и Настя Толмачевы. Российский телеканал, который является вещателем конкурса на территории России в этом году, пока держит в секрете, какую песню споют артистки на конкурсе, однако известно, что композиция будет на английском языке.

В интервью телеканалу-организатору трансляции девушки признались, что очень хотят повторить свой успех восьмилетней давности. Напомним, ровно восемь лет назад, в 2006 году Маша и Настя выиграли детское «Евровидение». Озорные девчонки в ярких платьицах и панамках тогда сумели заставить всю Европу подпевать в такт: «Посмотрите, как похожи! Близнецы мы, ну и что же? Мы идем по людной улице и поем весенний джаз!».

Маша и Настя Толмачевы, представители России на конкурсе «Евровидение-2014» (в интервью российскому телеканалу):

Нам бы очень хотелось подготовить песню с Филиппом Киркоровым. Хочется вспомнить, как он подготавливал Ани Лорак. Красота, вокал, как она держится на сцене! И у нее был очень сильный номер на «Евровидении». Она заняла второе место. И песня шикарная. Хочется к этому тоже стремиться.

Сегодня Насте и Маше по 17 лет, они учатся в десятом классе. И уже очевидно, что из-за участие в конкурсе «Евровидение» им придется на несколько месяцев оторваться от учебного процесса. Руководство школы, где учатся юные артистки, не переживает: девочки способные, наверстают упущенное.

Времени на подготовку к главному песенному конкурсу остается не так уж и много – меньше двух месяцев. Впереди у сестер напряженный график: репетиции, уроки актерского мастерства. Не исключено, что близняшки отправятся и в промо-тур. А пока ждем премьеры их евровизийной песни, вспомним выступление Дмитрия Колдуна на «Евровидении-2007». Его 6 место в финале – пока лучший результат Беларуси на «Евровидении».

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2014» представляет Юрий Ващук. Его композиция Cheesecake должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите Cheesecake в исполнении ТЕО!