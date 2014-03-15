Евровидение-2014. 17-летние сестры Толмачевы представят Россию на Евровидении-2014. С какой песней?

Новости России. Маша и Настя Толмачевы – победительницы детского «Евровидения-2006», представят Россию на взрослом песенном конкурсе «Евровидение-2014». Сестры Толмачевы представят песню для «Евровидения» на следующей неделе. Каким образом будет презентована композиция? Детали держатся в секрете.

Как стало известно 17 марта, сестры Толмачевы едут на «Евровидение» с песней Shine Киркорова. Подробности здесь!

Российский телеканал, который является вещателем конкурса на территории России в этом году, впервые отказался от национального отбора. Имя артистов-представителей России на конкурсе «Евровидение-2014» назвали в эфире новостной программы. Таким образом, руководство телеканала выбрало исполнителя для «Евровидения», а не песню. Довольно редкий случай в мировой практике.

За плечами сестер Толмачевых – победы в многочисленных музыкальных конкурсах, среди которых «Золотая ладья», «Невские звездочки», «Созвездие молодых». В 2007 году юные артистки записали свой первый альбом «Половинки», также дебютировали в качестве телеведущих в нескольких популярных программах, в том числе в новогоднем телевизионном мюзикле «Королевство кривых зеркал», где спели с Аллой Пугачевой.

Победа Толмачевых на детском «Евровидении» стала первой для России. Европа не смогла устоять перед трогательными строками из песни близняшек. «Мы идем по городу, солнышко светит, люди улыбаются, глядя на нас. Посмотрите, как похожи! Близнецы мы, ну и что же? Мы идем по людной улице и поем весенний джаз!» – пели Настя и Маша. Еще тогда, в 2006 году, девочки признались, что когда-нибудь мечтают попасть на взрослый песенный конкурс «Евровидение». Как видим, их желанию суждено сбыться спустя восемь лет.

«Евровидение-2014» пройдет в Копенгагене с 6 по 10 мая. Право стать хозяйкой мероприятия подарила Дании 20-летняя Эммили Де Форест. Ее евровизийная песня Only Teardrops уже стала настоящим хитом.

Напомним, от Беларуси в Копенгагене споет ТЕО (Юрий Ващук). Его конкурсную композицию Cheesecake уже назвали самым аппетитным треком будущего «Евровидения». Как проходит подготовка к главному песенному конкурсу, ТЕО рассказала в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Смотрите видео.