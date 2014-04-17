Евровидение-2014. Польша. Донатан и Клео "My Słowianie"

Новости Польши. Польша после двухлетнего перерыва возвращается на «Евровидение».

В Данию, где в этом году проходит международный песенный форум, едет дуэт Donatan & Cleo.

Donatan, он же Витольд Чамара, польский музыкант, продюсер и звукорежиссер. Он входит в ТОП-10 лучших музыкальных продюсеров Польши.

Cleo – ландшафтный дизайнер по образованию – до того момента, пока не встретила Donatanа, пела в кавер-бэндах и была в Польше практически никому неизвестной. Вообще девушка очень разносторонний человек. Она увлекается фотографией, дизайном одежды, танцами, рисованием и компьютерной графикой.

«My Słowianie» – первая совместная работа продюсера и исполнительницы. Эта песня взорвала музыкальные чаты Польши еще осенью прошлого года, а клип уже собрал более 40 миллионов просмотров!

Строки из песни «My Słowianie» (перевод на русский):

Мы знаем язык своего тела!

Это наша славянская кровь,

Это наша славянская красота и благодать.

На домашней взрощены сметанке

Славянки.

Нежные и румяные как хлеб

Любой кто видел и пробовал – тот знает!

Изначально песня была записана на польском языке. Но специально для «Евровидения» в ней появились небольшие вставки на английском.

Donatan:

Песня называется «Мы славяне». Польский язык – славянский язык, а мы представляем Польшу. Для нас самое главное – показать наш язык, нашу культуру. Честно говоря, побеждать в конкурсе или занимать какое-то высокое место – это хорошо, но для нас не самое главное. Мы идем показать что-то цветное, что-то наше.

Клип на песню был презентован в ноябре 2013-го года.

И как только видео собрало несколько миллионов просмотров, к Donatan & Cleo обратился польский телеканал – официальный вещатель «Евровидения» – с предложением принять участие в этом престижном музыкальном форуме. От такого заманчивого предложения ребята не могли отказаться!

Donatan:

Мы едем не «Евровидение», потому что если мы вдруг отказались, то вы могли бы получить кого-то хуже нас! Да, и это возможно. Но если серьезно, мы просто не могли отказаться от предложения представлять свою страну. Но мы едем на «Евровидение» без давления и лишний нервов. И мы рассчитываем на поддержку!

В одном интервью Donatan признается, что песня «Мы славяне» была написана шутки ради. Но «оказалась слишком хороша, чтобы убирать ее в стол!».

Клип на песню снимали в Музее Архитектуры в Польше. Сценаристом видео стал сам Donatan.

Donatan и Cleo обещают, что после «Евровидения» в Дании зрители запомнят их надолго.

Польские конкурсанты заявили, что сцену на три минуты своего выступления они планируют превратить в гигантскую кухню! Не отходя от микрофона Donatan и Cleo, приготовят масло!

Правда, сам Donatan на сцену с Клео выходить не планирует. С ней на главной евровизийной площадке в Дании, возможно, споет и спляшет фольклорный ансамбль.

Кстати, Польша ни разу не выигрывала «Евровидение». Лучший результат поляков на конкурсе – второе место в финале в далеком 1994 году.

Семь лет подряд, начиная с 2005 года, представители этой страны даже не проходили в финал. В 2012-м Польша взяла паузу. И вот после двухлетнего перерыва страна вновь на «Евровидении». Удастся ли дуэту Donatan & Cleo попасть в финал конкурса? Узнаем совсем скоро.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО, он же Юрий Ващук.

Его композиция «Cheesecake» должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите «Cheesecake» в исполнении ТЕО!