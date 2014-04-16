Евровидение-2014. Тео к конкурсу пришлось похудеть на 10 кг

Новости Беларуси. Для того чтобы достойно представить свою страну на престижном международном песенном конкурсе, артисты готовы на многое. Они месяцами сидят на жестких диетах, часами репетируют и регулярно посещают спортзалы. И это далеко не весь список обязательств.

Тео, представитель Беларуси, к конкурсу «Евровидение» уже похудел на 10 килограммов. Говорит, что результат достигнут благодаря регулярным занятиям фитнесом и бассейну.

Напомним, Тео ради «Евровидения» уже пришлось на год отказаться и от употребления спиртных напитков. Кстати, по контракту певцу нельзя стричься, бриться и... толстеть.

Белорус от прогнозов по поводу грядущего «Евровидения» предпочитает воздерживаться.

Правда, певец уверен, что достойно выступить ему поможет песня, номер и настроение, которое он вместе с командой и создаст на главной евровизийной сцене в Дании.

Тео, представитель Беларуси на «Евровидении-2014»:

Я, наверное, в чем-то романтик или в чем-то наивен, но мне кажется, чтобы достойно выступить на «Евровидении», не нужны миллионы долларов. Я верю в это. Здесь главное – песня, номер и настроение.

В Копенгаген белорус отправится с несколькими чемоданами. Белые рубашки, черные брюки и галстуки-бабочки – те предметы гардероба, которые формируют образ мистера Cheesecake.

Поддерживать стиль будут и бэк-вокалисты, с которыми Тео и подарит всей Европе музыкальной Cheesecake. Смотрите клип на евровизийную песню Тео.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.