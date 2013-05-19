Евровидение-2013. Участие Беларуси в конкурсе. Хронология событий

Евровидение-2013. «Solayoh» сразу стала летним хитом и гармонично вписалась в праздничную атмосферу шведского Мальмё. К слову, город полностью справился с подготовкой к «Евровидению» и даже смог минимизировать затраты на подготовку к мероприятию. По словам организаторов, конкурс в Мальме стал самым дешевым с 2007 года — Европейский Вещательный Союз выделил 15 миллионов евро, в то время как прошлогоднее «Евровидение» в Баку обошлось организации в 25 миллионов евро.

Не смотря на то, что Швеция в этом году решила не то, чтобы сэкономить, а обойтись без излишков, находиться тут комфортно: бесплатный транспорт для аккредитованных гостей вплоть до велосипедов! Для тех, кому не достались билеты на «Евровидение» - концерты участников в Евродеревне, которая расположилась на центральной площади Густава Адольфа.

В концертную площадку превратился весь город. Флэш-мобы то и дело возникали прямо на улицах Мальме. А парики в стиле Лорин надели даже продавцы магазинов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Курс на минимизацию расходов, никак не отразился на внешнем виде города. Улицы Мальме густо украсили символикой «Евровидения-2013»: бабочки приземлились на витрины, вывески, лица на бигбордах и прохожих, машины и шатлбас – главный транспорт журналистов и делегаций. Не пролетели бабочки и мимо одной из главной достопримечательностей города – статуи короля Карла Густава.

Отсчет времени на площади в Мальме напоминает о том, что «Евровидение» не вечно, поэтому нужно наслаждаться каждой минутой праздника. А он здесь повсюду.

Тем временем, белорусы громко ворвались в праздничную атмосферу «Евровидения»! Звонкий голос и кристаллы Алёны Ланской наделали шума в Мальме!

Улав Андерссон, пресс-секретарь союза русских обществ (Швеция):

Очень чётко сработали в Беларуси, когда они устраивали свой ивент, они просто взорвали «Евровидение», они сорвали банк! До них была практически неделя, но ничего не происходило. А потом они смогли представить исполнительницу таким образом, что обошли и Россию, и Украину, и Грузию, и практически все восточноевропейские страны, не говоря уже про западные страны. Очень был ловкий пиар-ход.

Дарья Портас, глава пресс-службы делегации Украины:

Я была приятно удивлена. Мне понравилась песня, она была органична с этим выступлением. Очень напомнило Каломиру 2008 год (Греция), которая заняла третье место. Я думаю, что она будет в десятке.

Михаил Кесарев, руководитель интернет-портала о «Евровидении» (Россия):

Это лучшей песня, представленная Беларусью за последние 5 лет. Песня хорошая, я думаю, что в финал она пройдет. Алёна очень уверенно держится на сцене.

Алёна Ланская в первом полуфинале выступала под 11 номером. Итоги голосования – и мы в финале!

Алёна Ланская в финале! Впервые за 3 года и третий раз за всю историю участия в этом песенном конкурсе! Держим кулачки!!!

Алёна достойно представила свою страну, не смотря на проблемы с голосом, которые начались незадолго до выступления.

Алекс Панайи, педагог Алены Ланской по вокалу (Кипр):

Я очень счастлив сейчас, потому что на первых репетициях у Алёны были проблемы с голосом. Но затем она пела все лучше и лучше. Ну а сегодня просто превосходно!

Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской:

Готовили в том числе и Дмитрия Колдуна, когда Беларусь заняла непревзойденное, самое высокое 5 место в финале. Я объективно хочу сказать, что никогда Беларусь еще не была так готова к тому, чтобы показать максимальные возможности, рузультат.

И вот он - долгожданный день финала «Евровидения»! Площадь перед Мальме-ареной заполнена людьми! Каждый, как может поддерживает своего участника. Некоторые полностью облачились в символику «Евровидения», цвета флага, или вошли в образ любимого исполнителя!

Билеты на финал «Евровидения-2013» были раскуплены в течение 20 минут после того, как они появились в продаже. Цена вопроса - около 175 евро. Таким образом, зал комплекса Malmo Arena, вмещающего больше десяти тысяч человек, в субботу вечером заполнен до отказа.

Начало шоу. 26 участников «Евровидения» выходят под флагами своих стран. Впереди - самое решающее выступление главного европейского конкурса. Из 6 исполнителей, которым не пришлось бороться за финал, – две звезды не только европейского, но и мирового уровня. Германию представляет Каскада - одна из самых знаменитых исполнительниц музыки в стиле евродэнс. От Великобритании выступает легендарная Бони Тайлер, среди остальных 20-ти финалистов – белоруска Алёна Ланская. И в этой битве титанов, она чувствовала себя очень уверенно.

Артур Гаспарян, музыкальный критик (Россия):

Зажигательно танцевальный ритм, в котором намешано всё, что только может быть, – и греческая сертаки в стиле Елены Папаризу, сумба, румба, замечательный коктейль.

Яна Чурикова, телеведущая (Россия):

Я думаю, что есть все шансы. Должно быть что-то повыше пятого.

Злата Огневич, представительница Украины на конкурсе «Евровидение-2013»:

Как Алёна может не понравиться? Она прошла в финал, она очень красивая, очаровательная, обаятельная девушка. И голос сильный.

Вместе с Алёной в финале – 26 участников. Но шоу делают не только они. В этом году настроение «Евровидению» задаёт ведущая Петра Меде, по совместительству одна из самых ярких комиков Швеции. Она сама писала сценарий шоу. Сама и вела. В гордом одиночестве, то и дело подбрасывая журналистам пищу для материалов. На репетициях появлялась без грима и в бигуди. Зато Алёна Ланская на репетициях и шоу выглядела эффектно и уверенно! В пресс-центре у белоруски была самая громкая группа поддержки.

На втором месте по активности после белорусов – горячие финские парни. В поддержку своей участницы они нарядились в фату.

Большая часть участников «Евровидения» старалась удивлять голосами и постановкой номеров. Фарид из Азербайджана сразил танцем с собственной тенью. Участница из Молдовы – удивительной проекцией на платье. Румын переоделся в графа Дракулу и спел оперным голосом. И только участник из Венгрии решил брать «Евровидение» простотой выступления и хипстерским образом. Грузия изначально была в фаворитах у журналистов и букмейкеров. И не удивительно, ведь песню для дуэта написал тот же композитор, что и для победительницы прошлого «Евровидения» Лорин - Томас Джейсон. На сцене пара умело изображала любовь. А в жизни Софи и Нади – просто друзья.

Софо Геловани и Нодико Татишвили, участники песенного конкурса «Евровидения-2013» (Грузия):

Мы дружим и вместе пели давно-давно. Это нормально и очень комфортно.

Участники из Грузии признались, что с удовольствием ещё раз побывали бы в Витебске. Кто знает – впереди Славянский базар и может быть там они снова встретятся с Алёной Ланской.

Софо Геловани и Нодико Татишвили, участники песенного конкурса «Евровидения-2013» (Грузия):

Я очень люблю Беларусь, потому что я был на «Славянском базаре» 4 года назад. Я был в Минске, жил там неделю, потом жил в Витебске. Все было хорошо! Потом я был одним из победителей конкурса. Я очень люблю белорусский народ!

Напряжённые моменты голосования. Объявление результатов. Волнение болельщиков. 12 баллов Беларуси подарила Украина, наша страна не осталась в долгу и отдала 12 баллов соседской Украине и её замечательной Злате Огневич. А вот от России нам впервые не досталось ни одного балла. Алена Ланская заняла 16 место, оставив позади многих фаворитов конкурса и корифеев эстрады.

Алёна Ланская, участница конкурса «Евровидение-2013» (Беларусь):

Знаете, я счастлива, потому что я мечтала о «Евровидении» многие годы. Это была моя детская мечта. Я счастлива, потому что мы не только вошли в финал, мы еще заняли золотую середину.

Переходящий хрустальный микрофон в Копенгаген увезёт датская певица Эммили де Форест. Второе место – у азербайджанца Фарида Мамедова, третье - у украинки Златы Огневич. Победитель конкурса «Евровидение-2013» определился путем голосования зрителей и решения профессионального жюри.

Эммили де Форест, победительница песенного конкурса «Евровидение 2013»:

Я очень нервничала, я сразу не поняла, что победила. Только после того, как наша команда начала прыгать, я поверила в победу.

Следующий европейский конкурс песни принимает Дания. А всему Миру «Евровидение-2013» запомнится красивой бабочкой и смешной ведущей Петрой Меде. А Беларуси – удачным выступлением в финале и достойной оценкой зрителей!