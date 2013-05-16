Евровидение-2013. Сегодня в шведском Мальмё - второй полуфинал

Новости Швеции. Самое популярное музыкальное телешоу континента «Евровидение» сегодня вновь соберет миллионы поклонников. В шведском Мальмё - второй полуфинал. Его репетиция прошла накануне, сообщили вы программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцену выйдут представители 17 стран. Журналисты, аккредитованные на конкурс, главным фаворитом этого вечера считают Азербайджан. В пятёрку сильнейших по их мнению также входят Греция, Норвегия, Сан-Марино и Финляндия.

Владислав Смилянец, телеоператор (Украина):

Запоминающийся второй полуфинал, очень, судя по репетиции, которую я видел. Греция - вот реально ребята завели хорошо, красиво. Второй полуфинал более драйвовый. При том, что сидя в пресс-центре, мы даже некоторые песни перепевали.

Имена победителей Евровидения узнаем в эту субботу. На сцену выйдет и белорусская исполнительница Алена Ланская.

Георгий Колдун, телеведущий (Беларусь):

То, что касается выступления Беларуси, то, понятное дело, я, как патриот в хорошем смысле слова - не берем в расчет мои музыкальные вкусы, - рад, что есть какой-то определенный результат, который мы имеем на данный момент. Но, как говорится, все самое сложное впереди. Потому что в финале будет битва уже конкретная, при чем между очень профессиональными номерами, очень интересными песнями, интересными сценическими решениями.

Страны большой пятерки Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания и организатор конкурса этого года Швеция, - автоматически попадают в финал.