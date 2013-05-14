Евровидение-2013. Беларусь третий раз в финале конкурса

Новости Швеции. Белоруска Алёна Ланская в финале международного песенного конкурса «Евровидение»! Несколько минут назад в шведском Мальмё завершился первый полуфинал. В десятку финалистов, помимо Беларуси, вошли Молдова, Литва, Ирландия, Эстония, Дания, Россия, Бельгия, Украина и Нидерланды.

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Это просто не передать словами! Я к этому стремилась в течение 10 лет! Для меня это огромнейшее событие, которое я до сих пор еще не могу осознать.

В этом году «Евровидение» для Беларуси стало юбилейным. В десятый раз наши представители штурмуют этот песенный конкурс, но лишь в третий оказались в финале – в 2007 Дмитрий Колдун, в 2010 группа «3+2» и вот в 2013 – Алёна Ланская. Как начались белорусские «попадания» с магии («Work your magic») Колдуна, так и продолжаются через каждые три года!

Но если «Butterflies» группы «3+2» излучали добро, размахивая в финале золотыми крыльями, то Ланская на сцене «Мальмё-Арена» вообще обосновала свою маленькую планету «Solayoh»: вышла из сияющего двухметрового дискобола (символ планеты) и зажгла зал песней и танцами в компании своей международной группы поддержки - танцорами из Германии, Словении, а также бэк-вокалистами из Сербии и ЮАР.

Финал «Евровидения» состоится уже в эту субботу, 18 мая. Белоруске Алёне Ланской придется явно нелегко. Хотя вторая десятка финалистов определится 16 мая, уже точно известно, что конкуренцию Ланской составят исполнители, которых букмекеры международных контор называют фаворитами – россиянка Дина Гарипова, украинка Злата Огневич, датчанка Эмили де Форест.

Будем надеяться, и в финале конкурса латиноамериканское «Solayoh» и жест «ча-ча» в исполнении Ланской не затеряется среди фонарей и великанов евровизийной сцены.