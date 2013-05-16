Новости Минской области. «Старые мелодии на новый лад». Ансамбль «Арс Лонга» с Воложинщины стал победителем международного интернет-конкурса. Музыкальный фестиваль ежегодно проводит Ассоциация педагогов Сербии.

В этом году участниками стали несколько десятков профессиональных коллективов из разных стран мира.

Воложинские музыканты, а это преподаватели Раковского детской школы искусств, на суд жюри представили два произведения в оригинальном исполнении. Кстати, диплом победителя для коллектива стал первым международным признанием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Марат Логутко, руководитель народного инструментального ансамбля «ARS LONGA» Раковской детской школы искусств Воложинского района:

Среди участников, приславших свои заявки в нашей возрастной категории, а она самая старшая, участвовали уже профессиональные коллективы. Были коллективы из Украины, России, Польши, даже представлена Сургутская филармония, поэтому попасть в число лауреатов, набравших 90 и более баллов, очень приятно.