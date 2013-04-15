Музыкальный проект военно-патриотической песни презентовали в Минске

Новости Беларуси. Герои нашего времени. В Минске презентовали музыкальный проект военно-патриотической песни.

Под их песни ходят строем, собираются с гитарой возле костра и во дворах. Некоторые думают, что композиции группы «Тяни-Толкай» народные. Слова, выражающие любовь к родине и воспевающие ценность дружбы, музыканты пишут и поют не по заказу, а от души.

Группа «Тяни-Толкай»:

Получается, что песня со смыслом сразу приравнивается к патриотической. Я знаю, Паша всегда старался писать песни со смыслом, а мы исполнять со смыслом. И поэтому, может, с этим связано, что их причислили к разряду патриотических. Мне кажется, это просто хорошие душевные песни о жизни, обо всем вокруг, о чувствах.

Хоть сами военную форму примеряли только в клипах, это не мешает создавать неофициальные гимны военнослужащим. Герои композиций – люди нашего времени. Им тоже свойственно скучать по близким, по шуму лесов родного края и выполнять свой долг перед отечеством.

Группа «Тяни-Толкай»:

Там такая же жизнь, как и везде. Это дружба, взаимовыручка. Эти понятия одинаковые везде.

До службы в армии Сергей Потапович пел эстрадные композиции. Однако спустя год в репертуаре рядового появились и военно-патриотические песни.

Одна из них, «Письмо, пришедшее с войны», на XVI фестивале армейской песни «Звезда» принесла первую премию.

Сергей Потапович, лауреат XVI телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда»:

До армии я не сильно вникал во все это, мне было все равно. В данный момент, когда уже отслужил год, они мне стали более близки, как-то по-другому начал относиться к этим песням. Некоторые строчки даже откладывались в голове.

В этих композициях – целая история. И старые песни о главном для молодого поколения – это дань памяти. Однако мода на ретро порой дает вторую жизнь музыкальным произведениям о войне, о мужестве и отваге солдат. Поэтому даже у 22-летнего парня в машине можно услышать трек о 40-х.

Сергей Потапович, лауреат XVI телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда»:

У меня даже в машине на диске, если я не ошибаюсь, была песня Dino МС «День Победы». Очень интересная песня была.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля «Сябры»:

Чувство патриотизма и чувство необходимости стать на защиту своей родины – это не значит, что мы все должны брать оружие и становиться защищать. Просто нужно любить свою землю, свой народ, свою страну. А эти песни помогают это делать.