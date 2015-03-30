Продюсер группы «Ласковый Май» Андрей Разин: Я был удивлён, когда на Новый год заказали Колдуна! В России любят белорусских артистов!

Андрей Александрович, доброе утро! Поделитесь с нами своим хорошим настроением и свежими новостями!

Андрей Разин, певец, музыкальный продюсер:

Приятная новость - это то, что я здесь, и мой новый проект стартует в моей любимой стране - Республике Беларусь. Я не скрывал и не скрываю, что мой отец отсюда – из Гродно, поэтому всё самое новое и интересное, мы сначала «прокатываем» в Республике Беларусь.

Раскройте секрет, такое трепетно отношение прослеживается через Ваше творчество.

Андрей Разин, певец, музыкальный продюсер:

Меня жизнь свела с замечательными людьми: Павлом Изотовичем Якубовичем, Николаем Ивановичем Чергинцом и многими другими людьми. Мои родители сделали вывод, что у меня больше привязанность к Беларуси, ежели к Москве. Республика Беларусь для всех участников «Ласкового мая» стала некой площадкой. То количество концертов, которые мы дали, просто не счесть!

Вы - легенда. Относитесь к современной поп-культуре, поп-исполнению. В частности, в нашем городе.

Андрей Разин, певец, музыкальный продюсер:

Мне очень нравится Колдун. Нравятся белорусские исполнители, которые выглядят очень достойно. Я положительно отношусь к тому, что у вас проводится «Славянский базар», что он живёт и что не постигла его участь, которая постигла «Новую Волну». Артисты очень сильно готовятся и считают этот конкурс самым главным конкурсом на постсоветском пространстве.

Сейчас происходит так, что белорусская эстрада эмигрирует на российскую сцену.

Андрей Разин, певец, музыкальный продюсер:

Рынок! Российский рынок очень огромный. Ценник неплохой на белорусских артистов. Но… Хочу сказать, что… У меня получилось так, что был всего один единственный заказ на новогоднюю ночь. И вдруг… Я думал, что попросят Пугачёву, Леонтьева., Киркорова… И я был удивлён! А просили Колдуна. Очень любят белорусских артистов! Люди лучше, культура лучше. Люди красивее, умнее. Черпаем кадры. А кадры хорошие, музыкальные.