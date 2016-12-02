Дмитрий Король, певец: К мечте нужно идти! Не бояться у кого- спросить, попросить!

В последнее время очень модно стало вспоминать 90-е. Телеканал СТВ решил пойти дальше и вспомнить 2000-е, тем более, что именно тогда выходил, наверное, самый известный и культовый проект телеканала СТВ – «Звёздный дилижанс». Третье почётное место в этом шоу занял Дмитрий Король.

Какую роль в Вашей жизни сыграл «Звёздный дилижанс» и можно ли сказать, что это была «отправная точка»?

Дмитрий Король, певец:

Могу точно сказать, что я не зря пришёл на кастинг. Не зря принимал там участие на протяжении длительного времени и, слава Богу, я познакомился с огромным количеством людей, которые мне помогли.

Это было что-то космическое. Сегодня я понимаю, что при огромном желании намного реальнее что-то осуществить. Хочу, чтобы каждый человек понимал: к мечте нужно идти. Не бояться спросить у кого-то, попросить у кого-то. Потому что всегда есть очень много хороших людей, которые с удовольствием помогут.

Полная версия интервью в видеоматериале.