Дирижёр Иван Костяхин: мелодия вне времени и пространства

Иван Костяхин – дирижёр оркестра На­ционального академического Большого теат­ра оперы и балета Республики Беларусь – ­в первый раз услышал оркес­тровую музыку в школьные годы. Тогда его охватило неудержимое влечение к чему-то ­таинственному и волшебному. Однако пройдёт более 20-ти лет, прежде чем состоится дебют на сцене, который определит судьбу талантливого музыканта.

В симфоническом оркестре может играть более 70 музыкантов. Добиться слаженности, единого темпа и настроения помогает дирижёр. Словно маяк в море, он направляет каждый инструмент, создавая единое дыхание оркестра.

Возможности дирижёрского жеста многогранны. Он «изображает» всю метроритмическую сторону произведения, то есть момент вступления, нужный темп, характер, динамику и баланс звучания инструментов, помогает раскрыть выразительные оттенки музыки. Нет стереотипного языка жестов для формирования определённого настроения.

Основная задача дирижёра – передать оркестру эмоциональный подтекст. В манере общения с музыкантами прослеживается личный почерк мастера.

Сегодня работа дирижера – это плавные беззвучные взмахи. Несколько веков назад управление оркестром было совершенно иным. Тяжёлой деревянной тростью мастер отбивал нужный ритм. Только в 15 веке, с усовершенствованием игры, возникло дирижирование руками. Зачастую, палочкой служил свёрток нотных листов или же смычок. Не существует общепринятых стандартов относительно длины, веса и материала для палочки дирижёра. Главное, чтобы она была светлая, так музыканты будут хорошо видеть её в темноте.

Как правило, профессию «дирижёр» осваивает человек, уже владеющий в совершенстве каким-либо инструментом. Говорят, что 40-50 лет – это молодость для дирижёра.

Ивану Костяхину – 38, поразительный трепет по отношению к музыке и бесконечное желание раствориться в том, что он делает, позволяет мелодии существовать вне времени и пространства.