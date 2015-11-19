Певица, педагог по вокалу Ольга Вронская: У любого тренера, преподавателя характер должен быть достаточно жёстким!

Ольга, Вы не часто балуете своими интервью, своим присутствием. Видимо, что-то хорошее произошло, либо ещё будет…

Ольга Вронская, певица, педагог по вокалу:

Я задумала в этом году серию благотворительных концертов. Я не знаю, сколько их у меня получится сделать, потому что эти концерты идут за репертуарной таблицей тетра и как только мы будем находить свободную дату, свободный день, - там будет стоять мой сольный благотворительный концерт. Помимо того, что я буду отрабатывать свою репертуарную таблицу, это такой репертуарный концерт. Я думаю, что это будет концертов шесть, может быть, даст Бог, семь, у меня получится к концу года. Сейчас я ещё даже не знаю, либо я присоединюсь к государственной акции и перечислю эти деньги на строительство детского Хосписа, либо это будет какая-то адресная помощь. Может быть, кому-то очень нужно это в данный момент.

Когда пришло это осознание, что Вы хотите работать с детьми?

Ольга Вронская, певица, педагог по вокалу:

Сразу не было такого: очень хочу, очень люблю. Поскольку я уже очень много лет этим занимаюсь. Лет 10 уже, 11-ый уже пошёл. Только восемь лет я преподаю в Белорусском государственном университете специальность «Эстрадный вокал». А детками я начала заниматься гораздо раньше, наверное, в 2005-ом. И если бы мне кто-то сказал, что я вообще когда-то буду этим заниматься. С моим то характером! Я бы вряд ли согласилась!

Может быть именно это помогло достаточно высоким выступлениям?

Ольга Вронская, певица, педагог по вокалу:

Не без этого! Мне кажется, у любого тренера, преподавателя характер должен быть достаточно жёстким! Надо где-то «додавить», где-то заставить… Поэтому здесь без жёсткости не обойтись.

Я свидитетель того, как Вы умеете работать. Алексей Жигалкович, Илья Волков, который занял третье место на «Детстком Евровидении». Вы следите за Детским Евровидением? Буквально на днях завершится финальная стадия…

Ольга Вронская, певица, педагог по вокалу:

Не могу сказать, что я слижу очень сильно. Но я же смотрю как все телевизор, естественно, как все жду информации. Парень очень хороший. С хорошей природой. Интересный. Хорошая песня. И притом я хочу сказать, что у него хороший преподаватель. Оля Дроздова - девушка с характером. С хорошим «стержнем», поэтому я думаю, что у парня всё будет хорошо…

А есть ли какие-то рецепты того, как держать себя в психологической форме: как настраивать себя на работу, на результат, на позитив?

Ольга Вронская, певица, педагог по вокалу:

Я в последнее время человек-улитка. Я всё время в домике. Поскольку я выполняю сразу много задач: и студенты (сессия), и студия, и текущие концерты, и собака… Мне даже очень тяжело общаться с людьми, поэтому когда у меня происходит где-то за кулисами съемка, общение, - я много говорю, а потом я закрываюсь, и меня пару дней просто нет.