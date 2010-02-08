Группа «Новый Ариэль»: В Советском Союзе было два ансамбля — «Песняры» и «Ариэль»

Концерт группы «Новый Ариэль» на «Звездном ринге» СТВ.

«Новый ариэль» является одним из правоприемников легендарного советского ВИА «Ариэль», основанного 40 лет назад Валерием Перушиным. В репертуаре ансамбля хорошо известны и любимые поп-хиты, новые композиции и обработки русских народных песен, с которыми когда-то «Ариэль» произвел революцию на советской эстраде.

Зритель из зала:

Хотелось бы уточнить: почему всё-таки «Ариэль» новый? Вы с кем-то не поделили старый бренд?

Группа «Новый ариэль»:

Дело в том, что в 1970 году, можете себе представить, ансамбль «Ариэль» в золотом составе начал своё существование. Я являюсь руководителем и создателем этого коллектива, но, как это часто бывает, в 1989 году мы расстались по творческим проблемам. Следующая группа у меня называлась «Иваныч». «Иваныч» просуществовал 12-13 лет — тоже солидно. И когда приехала Алла Борисовна в Челябинск к нам на гастроли, она сказала: «Ты знаешь, Валера, ты потерялся с группой «Иваныч». Появились «Иванушки International», стали путать. Назовись «Ариэль Иваныч» или «Новый Ариэль», чтобы тебя не путали». Ну что делать, бывает такой момент, когда невозможно вместе работать, пришлось мне уехать из Челябинска, и семь лет я москвич. Поэтому новый состав «Ариэля» — это продолжающие моё дело и всё.

Зритель из зала:

На какие творческие компромиссы Вам приходилось идти?

Группа «Новый ариэль»:

Нам приходилось идти на всяческие компромиссы, даже то, что нас заставляли петь. Заставляли! «Сделайте эту песню, это член Союза композиторов, это член Союза писателей, вам надо сделать». Я говорю, ребята, ну зачем, у нас масса своих песен. Нет, иначе ваши песни не будут выпущены на пластинки. Вот были такие времена. Но что прикажете? Я мог уйти в подполье как Макаревич бороться за правду и так далее. Приходилось. Меня выручила русская народная песня, также как и «Песняров». Я до сих пор вспоминаю — и средние, и старшие поколения вы спросите — два ансамбля было в Советском Союзе, «Песняры» и «Ариэль». Самые профессиональные группы. Остальные — я не хочу бросать камешек в их огород — те же «Весёлые ребята», «Синяя птица» — это ресторанные группы. У нас с «Песнярами» были такие названия как «Свита», «Парафраз», «Рок-опера», «Рок-дума». Назовите ещё какие-нибудь ансамбли тех времён, которые занимались бы такими вещами. Сейчас я не могу попасть на экран, потому что всё куплено, я даже с моим звёздным прошлым не могу туда попасть, потому что мои песни неформатные. Я очень благодарен вашему каналу. Не могу в Москве вырваться, а я продолжаю писать музыку. У меня четыре альбома за полтора года вышло.

Зритель из зала:

На сегодняшний момент кто из музыкальных исполнителей является авторитетным для Вас?

Группа «Новый ариэль»:

Честно скажу, я не вижу такого. Я прослушиваю — как вода утекает, ничего не задерживается. То, что цепляло, меня цепляло в те годы — в 70-е. Это не потому, что я старый. Музыка приобрела какой-то декоративный характер. Не случайно задерживаются только какие-то серьёзные вещи. На самом деле поражён, что музыка «Песняров» до сих пор настолько здорово звучит. Можно говорить о том, что это старомодно и так далее. Но это говорит о том, что есть вещи, которые до сих пор живут. Я, например, после группы «Beatles» — я их считаю своими великими учителями, это не кумиры, это даже больше — влюбился в «Emerson, Lake and Palmer», группу «Yes» — их я до сих пор слушают.

Зритель из зала:

Вы участвовали в написании различных рок-опер. Насколько успешными они оказались?

Группа «Новый ариэль»:

У меня было три рок-оперы, будем так говорить — они назывались немножко по-другому. Это моя опера «Емельян Пугачёв», которая выдержала 274 спектакля — я очень скрупулёзно считал. Мы декорации возили двумя самолётами от Прибалтики до Сахалина, и не лень было. Но это потрясающе — поэзия Есенина, тем более, на русском народном материале. Вторая рок-опера была в 1981 году, и это считается не оперой, а ораторией — «Мастера», на стихи Вознесенского. Все критики взахлёб хвалили её, сказали, что из трёх она самая лучшая. И третья, к сожалению — я могу сказать, повиниться — это была наспех сделанная опера, посвящённая «Слову о полку Игореве». Надо было отметить 800 лет, и Министерство культуры буквально приказало: ребята, быстро давайте делайте. А когда быстро делаешь, по заказу… Конечно, она очень сложная по языку, очень сложная по восприятию — некоторые люди просто уходили. Но самой демократичной, конечно, была «Емельян Пугачёв». Поэзия Есенина — это сама музыка.

Зритель из зала:

Кого-нибудь можно назвать российскими и в то же время советскими «Beatles»?

Группа «Новый ариэль»:

Я про себя не буду говорить, скажу о «Весёлых ребятах». Это группа, которая очень здорово копировала в то время, но нам разрешали петь только на русском языке. Я считаю, что это профанация, так нельзя делать — это классика, она должна петься на английском языке. «Весёлые ребята» — спасибо им и низкий поклон Павлу Слободкину — они первые и единственные, кто начал хотя бы на пластинку помещать эти произведения. Но они и пытались добиться такого. У нас есть Николай Расторгуев, у него был диск, посвящённый «Beatles». Практически ноль в ноль пытался повторить, но их повторить невозможно. У нас другое совсем. Если далеко идти, то было очень хорошее сравнение, почему наша музыка не котируется на Западе. Она состоит из минорных аккордов и двухдольностей. Вся западная музыка — на мажоре, а славянская — на миноре. Мы стоим особняком от такой музыки.

Зритель из зала:

Вы сейчас находитесь на том этапе, когда можно подвести итоги: что получилось, а что — нет.

Группа «Новый ариэль»:

То есть вы меня уже в памятник превратили? Получилось совершенно неожиданное — русскую песню признали, причём даже на уровне правительства. Но не буду зря разбрасываться званиями. Мне присвоили звание заслуженного артиста РСФСР еще в 1988 году. А в то время получить его было очень трудно. Иосиф Кобзон говорит мне: «Когда тебя объявляют, не говори «заслуженный артист России», ведь сейчас это звание получают чуть ли не худруки домов культуры». Звание заслуженного артиста именно РСФСР получить было ну просто страшно сложно. Я собирал стадионы, дворцы спорта, но мне сейчас гораздо интереснее делать красивую душевную музыку.

Зритель из зала:

Может, что в Вас оказалось что-то не то, коль все музыканты уходят из группы? Возможно, проявились какие-то негативные человеческие качества?

Группа «Новый ариэль»:

Прочитайте на моем сайте, что на самом деле случилось. Бывает, что и один в поле воин.

Зритель из зала:

Есть ли у вас враги в шоу-бизнесе?

Группа «Новый ариэль»:

Конечно. Самые страшные враги — продюсеры. Иногда они получают даже больше, чем сами артисты, особенно русские продюсеры. Но они тщательно скрывают это. У нас война страшная идет. Порой дело доходит чуть ли не до драки, как в боксе. Каждый выживает, как может, особенно в наше время. Все рвутся на экран и неважно, с какой песней. Вот такая подковерная борьба — это самое страшное.