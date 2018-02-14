Автор и исполнитель бардовской песни Юлия Митько о том, как сон изменил ее жизнь: «Я это пережила, слава Богу, я не бросила свое дело»

Когда автор и исполнитель бардовской песни Юлия Митько берет в руки гитару, она забывает обо всем вокруг. Есть только она, инструмент и проникновенное звучание струн.

Жизненное кредо этой белокурой красавицы – «собирать любовь к жизни и сохранять ее, пропустив через сердце, в слове и звуке».

Юлия Митько, автор и исполнитель бардовской песни:

Творческий путь начался с первого стихотворения, которое пришло ко мне около 18 лет. Потом эти стишочки стали накладываться на музыку, потому что в то время я занималась на гитаре, и появились первые песенки. Но потом и стихи, и песни шли параллельно, но они немножко разошлись, потому что у стихов своя история, а песни, которые ко мне приходят, приходят сразу с музыкой. И потом параллельно всем моим личным событиям. Эта творческая сторона в жизни всегда присутствовала. Со временем накопился такой серьезный багаж и песенный, и стихов.

Глядя на эту уверенную женщину, сложно поверить, что когда-то ее терзали сомнения и неверие в собственные силы. На многих фестивалях, на которые раньше ездила Юлия, она оказывалась «не форматом». Но один интересный случай помог изменить отношение не только к себе, но и к стремлению понравиться всем.