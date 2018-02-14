Автор и исполнитель бардовской песни Юлия Митько о том, как сон изменил ее жизнь: «Я это пережила, слава Богу, я не бросила свое дело»

Когда автор и исполнитель бардовской песни Юлия Митько берет в руки гитару, она забывает обо всем вокруг. Есть только она, инструмент и проникновенное звучание струн.
Когда автор и исполнитель бардовской песни Юлия Митько берет в руки гитару, она забывает обо всем вокруг. Есть только она, инструмент и проникновенное звучание струн.
Жизненное кредо этой белокурой красавицы – «собирать любовь к жизни и сохранять ее, пропустив через сердце, в слове и звуке».
Юлия Митько, автор и исполнитель бардовской песни:
Творческий путь начался с первого стихотворения, которое пришло ко мне около 18 лет. Потом эти стишочки стали накладываться на музыку, потому что в то время я занималась на гитаре, и появились первые песенки. Но потом и стихи, и песни шли параллельно, но они немножко разошлись, потому что у стихов своя история, а песни, которые ко мне приходят, приходят сразу с музыкой. И потом параллельно всем моим личным событиям. Эта творческая сторона в жизни всегда присутствовала. Со временем накопился такой серьезный багаж и песенный, и стихов.
Глядя на эту уверенную женщину, сложно поверить, что когда-то ее терзали сомнения и неверие в собственные силы. На многих фестивалях, на которые раньше ездила Юлия, она оказывалась «не форматом». Но один интересный случай помог изменить отношение не только к себе, но и к стремлению понравиться всем.
Правда ли, что вам однажды приснился Булат Окуджава и это как-то повлияло на вашу жизнь?
Юлия Митько:
Вот этот сон или это явление было такой глубины, что независимо от того, что я чувствовала и переживала по поводу своего неуслышания этим миром, непроизвольно я как-то ощутила какое-то успокоение. Я это пережила, слава Богу, я не бросила свое дело.
Сейчас на счету Юлии значатся многочисленные награды белорусских и зарубежных фестивалей авторской песни. Поэтесса выпустила несколько поэтических сборников. В каждом из них – произведения, которые затрагивают самые тонкие струны души.
Какое место в вашем творчестве занимает тема любви?
Юлия Митько:
Вы же знаете состояние влюбленных, когда мир преображается и все, что было для тебя обыденным, серым, неинтересным, оно приобретает какие-то новые краски, звучания. И это состояние оно немножко видоизменяется с возрастом, конечно же, но оно присутствует.
Юлия Митько известна многим поклонникам бардовской песни. Но главные почитатели ее таланта – любимые дочки.
Своим творчеством, наполненным любовью, Юлия сегодня с радостью поделится на авторском литературно-музыкальном вечере, который состоится в художественной галерее «Университет культуры» в 17.00. Вход свободный.