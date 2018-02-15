«Мир музыки – это его мир». Как Павел в 11 лет стал лауреатом международных конкурсов по игре на органе

Король музыкальных инструментов – орган занимает первое место по своему звуковому богатству и выразительности. Бах свои первые прелюдии написал в 9 лет. Моцарт в 6 лет уже активно концертировал. Герой нашего сюжета – юный органист, воспитанник детской музыкальной школы имени Л. П. Александровской – Павел Примаков. Ему всего лишь 11, но целеустремленный парень уже добился много.

Павел Примаков, органист:

Я люблю орган и мечтаю стать органистом. Светлана Резько, педагог по классу фортепиано и органа:

Павел начал заниматься на органе с января прошлого года и за это время он во многом преуспел. Он выступает на органных концертах у нас в школе и в костелах. Мы успели подготовиться к различным международным конкурсам и получить высокие оценки жюри. Он стал лауреатом международных конкурсов.

Павел занимается в школе почти по два часа каждый день, мог бы и больше, но ведь орган в классе один. Наталья Грищенко:

Естественно, орган купить – нет такой возможности, это такой, достаточно, дорогостоящий проект. Мы придумали свою систему. Я рассчитала практически с линейкой размер клавиатуры, приходила в музыкальную школу, замеряла. И дома на ковре мы соорудили некое подобие клавиатуры, педальной клавиатуры органа. Конечно, она не функционировала, звука не было. Но фактически хотя бы ребенок понимал местоположение той или иной клавиши, и это какое-то время очень серьезно помогало.

Орган – древнейший и один из самых сложных музыкальных инструментов, требующий от исполнителя больших физических нагрузок. Невероятно, этот инструмент может иметь от одной до семи клавиатур, еще она находится под ногами. Музыканты садятся на гладкую деревянную лавку такую, чтобы тело свободно могло перемещаться от одного края к другому, ведь дотянуться ногой до педали нижнего регистра, когда твоя рука находиться в верхнем мануале, не так-то просто и опытному органисту!.

Наталья Грищенко:

Органисту нужна специальная обувь и, когда мы выбираем новые ботинки для ребенка, мы, в первую очередь, смотрим на высоту каблука, на носок, он должен быть заужен и, конечно, смотрим: удобно ли ему. Важно, чтобы ребенок самовыражался. На данный момент мир музыки – это его мир, где он, действительно, себя чувствует там комфортно, ему это нравится.

Подготовка для игры на органе обязательна. Правильная постановка рук, техника, хорошая координация и мышление, также необходимо обладать соответствующим ростом. Ноги должны доставать до педалей клавиатуры, ну и, конечно же, куда же без упорства.