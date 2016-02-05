Победительница проекта «Поющие города-3» на СТВ выиграла международный интернет-конкурс песни Your Voice

Новости Беларуси. Белоруска Анастасия Лейкина стала победительницей первого международного музыкального интернет-конкурса «Твой голос». Она опередила конкурентов из 29 стран и завоевала симпатии зрителей и жюри со всего мира. Голосование проходило в режиме онлайн.

Анастасия Лейкина, победитель проекта «Поющие города. Третий сезон»:

Попросила видео с «Поющих городов» и предоставила его на новый конкурс – «Твой голос». И выиграла. Конечно, это заслуга и моя, и телеканала СТВ, потому что видео на самом деле очень классное.

К слову, победной для 22-летней белоруски стала песня из репертуара Лары Фабиан. Именно с ней Анастасия Лейкина стала лидером проекта СТВ «Поющие города. Третий сезон».