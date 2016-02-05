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Победительница проекта «Поющие города-3» на СТВ выиграла международный интернет-конкурс песни Your Voice

05 февраля 2016 16:57
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Новости Беларуси. Белоруска Анастасия Лейкина стала победительницей первого международного музыкального интернет-конкурса «Твой голос». Она опередила конкурентов из 29 стран и завоевала симпатии зрителей и жюри со всего мира. Голосование проходило в режиме онлайн.

Анастасия Лейкина, победитель проекта «Поющие города. Третий сезон»:
Попросила видео с «Поющих городов» и предоставила его на новый конкурс – «Твой голос». И выиграла. Конечно, это заслуга и моя, и телеканала СТВ, потому что видео на самом деле очень классное.

К слову, победной для 22-летней белоруски стала песня из репертуара Лары Фабиан. Именно с ней Анастасия Лейкина стала лидером проекта СТВ  «Поющие города. Третий сезон». 

# Музыка # Народный проект «Поющие города. Третий сезон» - 2014 # Анастасия Лейкина

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