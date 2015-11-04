Гитаристка Ирина Игнатюк: Москва, всё же, город не такой родной, как Минск!

Очень приятно, что ты бываешь всё же на Родине.

Ирина Игнатюк, гитаристка:

Конечно, хочу чаще и чаще здесь появляться. Хочется уже вернуться домой, к друзьям. Москва, где я живу сейчас, всё-таки, город не такой родной, как Минск.

А Вы сейчас как российская артистка или белорусская?

Ирина Игнатюк, гитаристка:

Вообще, по секрету скажу, что на достаточно серьёзных мероприятиях меня всегда представляют как гостью из Беларуси. Меня так впервые представили режиссёры в Кремле, и до сих пор это так и оставили. Мне это очень нравится и я этим очень горжусь. У нас бывает как: артист уезжает, потом возвращается, на него здесь смотрят так: «Иди, ты же уехал, ты же бросил страну!».

Как ты себя чувствуешь в Минске? Тебя ждут?

Ирина Игнатюк, гитаристка:

Да, меня очень часто встречают и мне это так приятно, потому что я окружена очень большой любовью. Это касается моей семьи, непосредственно. Это безусловно в любом случае. Это касается моих друзей, коллег.

А есть ли самый любимый уголок?

Ирина Игнатюк, гитаристка:

Есть самое любимое место, где я провела очень много времени. Это всё касается центра - там, где находится Белорусская академия музыки. Для меня это родное место. Я люблю там до сих пор погулять и когда приезжают мои московские друзья, я сразу веду их туда - все рассказываю, показываю… Я, правда, очень люблю в Минске гулять.

Сколько в твоей коллекции гитар?

Ирина Игнатюк, гитаристка:

Коллекция небольшая и в основном все гитары - это подарки.

Несколько лет назад очень большой успех у тебя был в Японии…

Ирина Игнатюк, гитаристка:

Это был серьёзный марафон. 55 концертов за три месяца - это было впервые для меня. Япония - это школа жизни, школа музыки. Это очень интересная страна, потому что она меня открыла по-новому. И очень здорово играть свою музыку, представлять себя такую, какая ты есть в совершенно другой стране с другими людьми.