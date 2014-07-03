Восходящая белорусская звезда РЭЙ покорил сердце бывшей участницы группы «SEREBRO» Елены Темниковой?

Трек РЭЯ – «ЛЕГКИЕ» (при участии Tonystar) всего за несколько дней попал в 30-ку самых скачиваемых песен Интернета и прочно держится в 10-ке лучших треков по оценке пользователей! В общем целом всего за несколько дней песню скачали более 10.000 раз! На сегодняшний день ни один молодой белорусский артист не добивался подобных результатов.

Несмотря на то, что Елена Темникова внезапно вопреки надеждам поклонников покинула группу «SEREBRO», фанаты не хотят отпускать ее на заслуженный отдых. Особенно активные поклонники Лены оказались в Беларуси, где создали движение: «Лена, я тебя не отдам!», и даже записали гимн-возвращение при участии белорусского певца Рэя.

Гость программы «УТРО» на СТВ - парень молодой, яркий, активный и безумно талантливый. В его душе словно бы зажглась искра, теплый луч солнца, света и тепла. Какая-то энергия, которой он просто, в буквальном смысле слова, готов «зарядить» всё и всех. Луч света, который продолжает «сиять», обретая каждый раз новые краски неона. РЭЙ - это не просто его творческий псевдоним, а тот самый «луч» и «сияние», которое живёт в его сердце.

Рэй - это белорусское имя, русское, или это все же псевдоним?

РЭЙ:

Это творческий псевдоним! Означает «луч». Лучик света, добра и хорошего настроения. Переводится как «сиять, «сияние».

Мы знаем, что ты очень популярен в Интернете, и эту популярность мы хотим переложить, конечно же, и на телеаудиторию. Насколько нам известно, твой клип на песню «Легкие» набрал уже боле десяти тысяч просмотров, хотя клип появился относительно недавно. В клипе ты не один. С девушкой. Судя по всему, песня о любви…

РЭЙ:

Да, песня о любви и расставании. О том, как людям бывает плохо и трудно друг без друга, и они находят друг друга, возвращаюстя...

Ты белорус? Учился в Беларуси профессионально на артиста?

РЭЙ:

Да, белорус. У меня два образования. Одно из них напрямую связано с исполнительством. По первому образованию я режиссер массовых праздников-обрядов. Окончил Университет культуры и искусств. Но тем не менее, во время учебы в университете, у меня были уроки и сценической речи, и вокала, и хореографии. Второе образование – экономическое, мировая экономика. На сегодняшний день работаю маркетологом.

Ты сам пишешь музыку и слова?

РЭЙ:

Музыку и тексты пишу я. Аранжировку на эту песню написал талантливый ди-джей Tonystar. Он сейчас входит в топ-100 ди-джеев Москвы.

Как случилось так, что клип ты снимал в Москве? Допустим, смотрят нас сейчас белорусские артисты… Восходящие, может быть... Они тоже хотят снять клип, но он же безумно дорогой. Как «пробиться» ? Это какое-то покровительство, или это большое желание, работа над собой?

РЭЙ:

По правде говоря, где бы ни происходили съемки, в них нужно вкладывать не столько денег, чтобы снять достойную работу. Есть очень много людей, готовых поддержать тебя, если ты делаешь музыку от всего сердца и искренне. И когда, собственно, родилась эта песня, сразу появился тот человек, который сказал: «Есть режиссёр, ему нравится песня, давайте снимать!». Творческая группа работает в Москве, поэтому мне было выгодно самому (в финансовом плане) приехать туда. Героиня клипа уже живёт в Москве, поэтому мы собрались там все вместе, начали работать... И это было не так серьезно по капиталовложению, как это может показаться!

Я уже практически во все поверил, но мне кажется, ты немного слукавил факт твоего знакомства с группой «SEREBRO», Леной Темниковой. Вы совместно делаете какой-то проект, песню, клип. Расскажи об этом.

РЭЙ:

Нет, не совсем вместе! Дело в том, что я большой поклонник группы «SEREBRO». Где-то семь лет хожу на их концерты, постоянно в первых рядах!

Они тебя заметили?!

РЭЙ:

Да, они меня заметили с первого концерта! И постоянно вытаскивают меня на сцену. Мы делаем какие-то сценки смешные. Внезапно группу покинула Лена Темникова, и для меня это была большая неожиданность, потому что она планировала уйти только в декабре, а ушла так рано, в мае. Произошло это по каким-то странным стечением обстоятельств, которые не совсем мне понятны, и я решил поддержать ее, потому что есть очень много людей, которые ценят, непосредственно, талант Лены. Мы сделали в Интернете с поклонниками целую акцию, которая называется «Лена, я тебя не отдам!», и решили сделать видео. Снять видео и смонтировать его вместе с теми концертными вставками, которые присылали поклонники, которые сами снимали группу на концертах. Сделать такой небольшой подарок для Лены, чтобы она чувствовала поддержку, и чтобы она знала, что, если она решит вернутся на сцену, мы всегда рядом. Ждем её!

Можно всё объединить: её творчество стало подарком для белорусского певца РЭЯ, а его - стало хорошим подарком для Лены Темниковой…

РЭЙ:

Я вернулся из Москвы, мы продолжили работать с этой же съемочной группой, Антоном Рюминым, сняли второе видео. Очень много интересного в этой работе, потому что снимали мы с самого утра и до поздней ночи. Я себе даже (открою небольшой секрет) сделал татуировку, связанную с творчеством группы…

У нас было еще одно очень интересное место - большой старый завод, где мы арендовали на несколько часов съемочную площадку. И непосредственно вечером была важная встреча – собрание поклонников группы «Серебро», где нам всем рисовали значок «красного алмаза» на руках, и мы все вместе пели песню, улыбались и передавали свою положительную энергию Лене Темниковой...