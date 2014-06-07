Белорус Макс Корж получил премию «МУЗ-ТВ» за лучший альбом. Список победителей

Новости России. Накануне вечером в Москве прошла церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2014. Эволюция».

По зеленой дорожке, приветствуя фанатов, прошли медийные персоны, среди которых Полина Гагарина, Аделина Сотникова, Сергей Лазарев, Сати Казанова, Марк Дакаскос, Виктория Боня, Ляйсан Утяшева, Сергей Зверев, Маша Малиновская, Юлия Волкова, Анна Седокова, Сергей Лазарев, Дима Билан, Светлана Бондарчук, группы «Винтаж», «Блестящие», «Звери», «Пицца» и другие. Смотрите фото.

Сразу две награды достались группе Serebro: в номинациях лучшая песня («Мало тебя») и лучшая поп-группа.

Премию за лучший альбом получил белорус Макс Корж (смотрите видео).

Макс Корж:

Спасибо всем, кто поддерживал на премии. Мне было очень приятно, когда на дорожке я увидел кучу своих. И на самой премии я все время ощущал вашу поддержку, вы были рядом и это помогло нам. Спасибо не только ребятам из Москвы, со всех городов, со всех месте где меня понимают и принимают, болеют, переживают, и конечно же родной Белке. Не зря все это!



Победители «Премии МУЗ-ТВ 2014. Эволюция»:

Лучший исполнитель: Дима Билан

Лучшая исполнительница: Нюша



Прорыв года: группа Пицца



Лучшая песня: Serebro, «Мало тебя»



Лучшее видео: Валерий Меладзе и Валерия, «Не теряй меня»



Лучший дуэт: Игорь Крутой и «А-Студио», «Папа, мама»



Лучший альбом: Макс Корж, «Жить в кайф»

Лучшая поп-группа: Serebro



Лучший хип-хоп проект: Джиган



Лучшая рок-группа: «Звери»



Лучшее концертное шоу: Сергей Лазарев, «Лазарев»



Приз за вклад в развитие музыкальной индустрии: Игорь Николаев

Приз за вклад в жизнь: Евгений Плющенко