Отец Анжелики Варум после продолжительной болезни скончался в США. Ему было 64 года

Новости России. Юрий Варум, композитор, автор песен, отец певицы Анжелики Варум, скончался на 65-м году жизни в США.

Леонид Агутин, супруг Анжелики Варум (на своей странице в Facebook):

У нас горе. Умер Юрий Варум. Болезнь, жестокая и беспощадная, не оставила ни одного шанса хоть сколько-нибудь ещё побыть с нами, в этом мире, на этой земле.

Ему должно было исполниться 65 лет. Для нас Юрий Игнатьевич, наш «дед», был центром мироздания. Ядром нашей жизни. Нашим духовным наставником. Нашей правдой. Нашим мудрым советом. Нашей истиной в последней инстанции.

Нам очень тяжело. Нам всем. Всей нашей большой семье.

Особенно моей жене.

Они были единым организмом, одним целым, удивительно, на космическом уровне понимая друг друга. Анжелика как медиум, как проводник, навсегда передала нам совершенно самобытные, удивительно красивые и вечные звуки музыки своего папы.

Мы скорбим. Мы знаем, что жизнь продолжается. Но для нас, она уже совсем другая. Навсегда.

Царствие тебе небесное, Юрочка, Дед наш любимый.

По информации LifeNews, в 2004 году из-за гангрены стопы Юрию ампутировали палец на правой ноге.

Вскоре после операции Варум вновь оказался в больнице. У него был сахарный диабет, к тому же мужчина никак не мог бросить курить, что усугубило проблемы с сосудами.

Композитор Юрий Варум родился 8 октября 1949 года в Беларуси.

В 1980-х годах он работал с группой «Эхо» Валерия Леонтьева, делал аранжировки для песен Аллы Пугачевой.

В 1990-х стал продюсером свой дочери Анжелики Варум. Юрий Варум написал музыку практически ко всем песням дочери, среди которых популярные «Good Bye, мой мальчик», «Ля-ля-фа», «Городок», «Осенний джаз», «Зимняя вишня» (видео). Последние 10 лет Юрий Варум жил в Майами.