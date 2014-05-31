2 миллиарда просмотров! Клип PSY побил все рекорды YouTube

Новости Южной Кореи. Клип на песню Gangnam Style корейского рэпера Psy на сайте YouTube посмотрели более двух миллиардов раз!

Видео было загружено на сервис YouTube в июле 2012 года, и всего за несколько месяцев клип стал хитом не только в Южной Корее, но и во всём мире.

Gangnam Style посвящена образу жизни в районе Сеула, где проводит время корейская золотая молодежь.

Как заявили представители YouTube, ранее ни один материал, размещенный на сервисе, не пользовался такой популярностью.

Billboard, информационный портал о мире музыкальной индустрии:

Мега-хит стал первым видео в истории, которое превзошло 2 миллиарда просмотров.

Предыдущий рекорд по количеству просмотров принадлежал композиции Baby канадского певца Джастина Бибера. Видео посмотрели более миллиарда раз.

Поклонники корейского рэпера в комментариях на YouTube с гордостью отмечают, что Psy сделал за несколько месяцев то, на что у Бибера ушло около двух лет.

Кстати танец, который PSY исполняет в своём клипе, обрёл такую популярность, что его повторили миллионы людей по всему миру – от певицы Мадонны до заключённых тюрьмы на Филиппинах.

Напомним, во время приёма у Генерального секретаря ООН рэпер PSY вместе с Пан Ги Муном исполнил зажигательный танец.

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН:

Он такой энергичный, что с его помощью можно преодолеть энергетический кризис.

Настоящее имя PSY – Пак Чэ Сан. Его дебют в Южной Корее состоялся в 2001 году. В 15 лет он увидел по телевизору выступление британской группы Queen и с этого момента решил посвятить себя музыке. Став мега-популярным, рэпер выступает с лекциями о себе на английском языке, появляется в ведущих американских и британских телешоу.