Анна Герман. Польская певица с немецкими корнями и русской душой, выигравшая битву у смерти, но проигравшая жизнь

Сегодня столько певиц. Правда, слушать особенно некого. Все они почему-то на одно лицо и с совершенно одинаковыми, безликими голосами. Их часто отличить друг от друга совершенно невозможно.

Но певица, про которую я хочу вам рассказать, ни на кого не похожа. Прошло уже почти 30 лет, как ее нет, но и сегодня в нашей стране ее помнят и любят.

Золотоволосая, голубоглазая, такая милая, добрая, всегда улыбающаяся, всегда все прощающая, просто ангел во плоти, но в экстремальных ситуациях удивляющая стальной волей, характером и силой духа. Певица, которая могла возненавидеть советскую страну (было за что – от сталинских репрессий пострадали многие ее родственники), но она искренне любила Советский Союз.

Анна Герман – польская певица, у которой были немецкие корни и русская душа. Она выиграла битву у смерти, но проиграла жизнь.

У Анны Герман был совершенно фантастический голос – ангельский, хрустальный, неземной. Даже не голос, а какой-то сказочный музыкальный инструмент, который просто завораживал. Певица никогда и нигде не училась вокалу, но пела с инструментальной чистотой.

Польская эстрада всегда славилась своими исполнителями – Ежи Поломский, Эва Демарчик, Здислава Сосницка, Марыля Родович. Но Анна Герман были ни на кого не похожа. Высокая (184 см), стройная, 43 размер ноги, этот голос. Ее жизнь была короткой и трудной. А судьба просто драматичной.

Когда мы видели певицу на экране, когда читали о ней восторженные статьи, то рисовалась блестящая, безоблачная жизнь звезды. На самом деле все было совсем не так. Анна с детства знала голод и нужду. Даже став известной, еще много лет жила в самом захолустном районе Варшавы, в маленькой кооперативной квартире, где не было даже телефона.

Все, кто знал Герман, говорили, что она была очень хорошим человеком – добрым, открытым, отзывчивым. В ней абсолютно не было самолюбования и высокомерия, часто присущего «звездам». Она всегда старалась всем помочь.

Все удивлялись: откуда у польской певицы такой хороший русский язык. Она говорила и пела практически без акцента. И эта любовь к Стране Советов. Не все знали тогда: Анна Герман родилась в Советском Союзе, 14 февраля 1936 года в маленьком городке Ургенч, в Узбекистане. Ей не было двух лет, когда арестовали ее отца, а потом его расстреляли, как немецкого шпиона. Через год после ареста отца от болезни умирает ее младший брат.

Анна не любила вспоминать детство, боялась и не любила вспоминать, что у нее немецкие корни. У нее были замечательные способности к иностранным языкам, поэтому она с легкостью и охотно будет петь и на итальянском, и на английском, и даже на монгольском.

В 1943 году мама снова выйдет замуж, фиктивно, и это даст возможность в 1946 году Ирме Герман с дочерью Анной и матерью переехать в Польшу на родину второго мужа.

Ехали к родственникам, но адрес по дороге потеряли. Приехали в один польский город (Новая Рудзи), потом переехали во Вроцлав и начали новую жизнь. Было очень трудно. Ни родных, ни квартиры, ни денег. Ирма была учительницей немецкого языка, но поначалу работала поденщицей, прачкой, жили в крошечной комнате в коммунальной квартире. Бабушка, мать, дочь – 3 очень мужественные, очень красивые, статные женщины, которые в трудные минуты жизни всегда поддерживали друг друга.

Училась Анна в школе очень хорошо, замечательно рисовала, хотела стать архитектором, но мама отговорила. Поступила во Вроцлавский университет на геолога. В это время она стала петь в студенческой самодеятельности. И когда ректор университета вручал ей диплом, долго жал ей руку и спросил: «Куда теперь, Анна?». Она даже удивилась: «Конечно же, на эстраду!»

Правильно говорят: чтобы добиться успеха на эстраде, мало таланта, усердия, больших примеров и препятствий – нужен еще счастливый случай. Для Анны Герман таким счастливым случаем стал момент, когда однажды перед концертом в ее артистическую, как вихрь буквально ворвалась высокая, странная, с распущенными волосами девушка. И на одном дыхании произнесла: «Я Катажина Гертнер. Я пианистка, работаю в Варшаве, пишу песни, но успеха пока нет. Одну песню хочу показать вам». Это была странная песня, какая-то завораживающая, красивая, романтичная. Анна сразу поняла, что это ее песня. Она называлась «Танцующие Эвридики». Она вознесла певицу на песенный Олимп. Помогла победить на фестивалях в Ополе и Сопоте. Потрясла слушателей в Америке и Канаде. Принесла певице мировую славу.

В это же время в жизни Анны Герман появляется любовь. Молодой инженер-физик, выпускник Варшавского политехнического института Збигнев Тухольски (Збышек) приехал на практику во Вроцлав. Был 1960 год. Жаркий день, он отправился на пляж, а рядом с ним случайно оказалась высокая блондинка с учебниками по геологии. Анна. Они познакомились, стали встречаться. Она часто приглашала его в свой дом, где бабушка разливала чай, а мама Ирма угощала вкусными пирожками.

Анна была счастлива, что мама теперь наконец-то может не работать. Мечтала купить им с бабушкой квартиру.

После победы в конкурсе одновременно пришли два приглашения на работу: из Германии и Италии. Так как Анна хорошо знала итальянский язык, любила неаполитанские песни, то приняла приглашение от одной крупной итальянской звукозаписывающей фирмы приехать в Италию на три года. Конечно, жалко было оставлять маму и бабушку, Збышек был расстроен долгой разлукой, но так хотелось заработать на квартиру. Анна прилетела в Милан, чемодан был практически пуст: одно, сшитое собственноручно платье, ноты и польско-итальянский словарь.

Ее концерт, ставший последним в Италии, был в маленьком городке горной Италии. Концерт проходил на открытом воздухе. Ее выход был ближе к полуночи. Было уже прохладно, хозяин любезно предложил ей шаль. В Италии принято, что когда мелодия танцевальная, то публика танцует. Когда запела Анна, люди перестали танцевать, они слушали Анну, словно завороженные. Она спела 12 песен и столько же «на бис». Была глубокая ночь. Анна очень устала, просила импресарио остаться ночевать в этом городе, но он настоял на том, что надо вернуться в Милан – там была заказана гостиница.

По дороге водитель уснул, на горной автостраде «Солнце» маленькая спортивная машина Фиат на скорости 160 км/ч врезалась в бетонное ограждение. Водитель почти не пострадал, а Аню от страшного удара выбросило через лобовое стекло. Пролетев 10 метров, она упала на груду камней. На рассвете нашли машину с водителем, его отправили в больницу, по дороге он пришел в себя и стал спрашивать про Анну. Тогда врачи поняли, что он был не один, машина скорой помощи вернулась за Анной на место аварии. От ее вида врачи пришли в шок. Сломано было все: позвоночник, руки, ноги, раны на голове, сотрясение мозга. Шансы выжить были равны 0.

Она была без сознания 12 суток. Врачи были категоричны: «Жить, возможно, будет, ходить – вряд ли, петь – никогда!» Она долго была в гипсе, как говорила сама, «по самые уши». Было очень тяжело, гипс не давал дышать, каждое движение вызывало страшную боль. И еще она ничего не помнила. Когда кризис миновал, Анну перевезли в Польшу. Почти три года врачи боролись за ее жизнь, выздоровление, восхищались мужеством и силой воли Анны. Она переломала в этой жуткой аварии все кости, но сломленной не была. Когда наконец-то сняли гипс, пришлось заново учиться писать, сидеть, ходить.

Анна выздоровела, но за время болезни (почти три года) ее подзабыли. К вчерашней звезде эстрады снова пришли нужда и бедность. Еще недавно она завораживала всех своими песнями, а сегодня была никому не нужна.

Она очень любила приезжать в Москву. Многие авторы песен стали ее друзьями:

А. Пахмутова, В. Шаинский, Е. Птичкин. Для нее писали свои песни О. Фельцман, А. Морозов, Э. Ханок, Я. Френкель. А спеть песню «Эхо любви» ее пригласил сам режиссер и актер Е. Матвеев. Он снимал фильм «Судьба». Матвеев решил, что песню должна петь только Анна Герман. Ей срочно переправили в Варшаву клавир. Запись проходила в Москве, и это был редчайший случай, когда песня была записана сразу, с первого дубля, без репетиции. Когда Анна запела, то в аппаратной и композитор, и режиссер, и звукорежиссер – все плакали. Так это было глубоко и проникновенно.

Анна долго вспоминала концерт, который состоялся в 1970 году в Варшаве. Это было возвращение Анны на сцену после автокатастрофы. Она очень волновалась, приехала задолго до своего выхода на сцену. Концерт был сборный, в нем принимал знаменитый ансамбль «Мазовше». Танцоры будто специально выступали перед Анной, как бы показывая, какие они пластичные и гибкие. А у нее онемели руки и ноги. И вот конферансье объявляет ее выход. Она не помнила, как вышла на сцену. Только потом поняла, что многотысячный зал в одном порыве встал и аплодирует ей. Оркестр никак не мог вступить, говорят, овации – это невероятно, продолжались 45 минут. В это трудно поверить! Зал никак не мог успокоиться. Это был триумф! Газеты писали о ее возвращении, ТВ делало о ней программы, снимало ее песни. Появились приглашения на концерты.

Анну Герман везде встречают овациями, приглашают спеть на бис и забрасывают сцену тысячами цветов, записанные на «Мелодии» пластинки расходятся миллионными тиражами. Билеты на ее концерт на сцене Кремлевского дворца Съездов распроданы заранее, за несколько недель. Во время концерта зал в 6000 мест переполнен, аплодисменты не смолкают долго-долго. Но от многих концертов пришлось отказаться. Она еще не настолько окрепла, чтобы вернуться к прежнему ритму жизни. Збышек был все время рядом. Они поженились, он довольно оригинально сделал ей предложение.

– Ты знаешь, я женюсь, – наклонился к ней, обняв за плечи, добавил, – на тебе.

Свадьбу сыграли тихо и скромно в Закопане, пригласили только самых близких друзей. Зимой 1976 года у них родился сын, которого назвали тоже Збышек. Правда она называла его «мой воробышек». Врачи всячески отговаривали певицу, говорили, что ей ни в коем случае, после травмы, нельзя иметь ребенка. Но она их не послушала. Мальчик родился большой, здоровый. Все время требовал внимания, и все время хотел есть. У Анны никогда не было прислуги, все хлопоты она взяла на себя. На несколько лет забыла о концертах

Я думаю, просто уверена, что та ужасная автокатастрофа в Италии в августе 1967 года спровоцировала и страшную болезнь певицы. И врачи, и сама Анна отчаянно боролись, но победить болезнь так и не смогли. Первые симптомы появились еще в 1979 году. У нее стала опухать нога, мучил тромбофлебит. Она с трудом могла ходить. Перед ее появлением на сцене гасили свет, потом зажигали, а уходила певица со сцены снова в темноте.

Последняя поездка певицы в Москву. Как она ее ждала! Очень к ней готовилась. Ее пригласили в концерт «Мелодии друзей». Лучшие артисты советской и зарубежной эстрады. Концерт проходил в Лужниках, а потом должна была быть на несколько месяцев поездка по городам СССР. В Москву Анна прилетела бледная и слабая. На одном из первых концертов прямо на сцене ей стало плохо. Она чуть не потеряла сознание от боли. С трудом добралась до кулис. Несколько шагов показались ей километрами. Скорая помощь, уколы, приговор врачей: «Вы должны немедленно возвращаться домой, в Варшаву, в клинику». Диагноз был неутешителен – рак.

Сколько операций может выдержать человек? Одну, две, три? Анне не лучше, а все хуже. Она уже не может выносить боль. И приходит минута, когда ей кажется, что смерть может стать избавлением от всех этих нечеловеческих мук. Она становится очень религиозной, читает только Библию. Когда есть силы, поет псалмы, песнопения, сочиняет к ним музыку. И говорит, что если поправится, то на эстраду больше не выйдет, будет петь только такую музыку, только в церкви, для Бога. Незадолго до этих событий семья переехала в новый дом, о котором всегда мечтала. Когда они въезжали, дом был еще не достроен.

Анна очень хотела увидеть своего сына взрослым. Но, увы, этого не случилось. Анна умерла 25 августа 1982 года. Ей было 46 лет, а сыну Збышеку только шесть.

Перед самой смертью, когда вернулось сознание, она попросила, чтобы на похороны приехала любимая подруга Анна Качалина из Москвы. Советское посольство дало на это разрешение, просьба певицы была выполнена. Последними словами Анны были: «Мне не трудно уйти».

На ее надгробии скрипичный ключ и ноты.

Прошло почти три десятилетия. Ее сын Збышек давно вырос, стал историком, защитил диссертацию по политологии. Збышек-старший так никогда и не женился, оставаясь верным памяти своей жены. Отец и сын и сегодня живут в том доме, который строился еще когда-то при Анне. Живут очень скромно, но достойно. Пани Ирма, мать Анны, в отличие от дочери прожила 97 лет, умерла в 2007 году. По ее просьбе ее похоронили на том же Варшавском кладбище, рядом с Анной.

В нашей памяти Анна Герман осталась той красивой, улыбчивой певицей с удивительным, ангельским голосом, которая даже став известной, стеснялась своего высокого роста и краснела, когда ей говорили комплименты.

Она успела много и в тоже время очень мало. Стала мировой звездой, спев «Танцующие Эвридики», возлюбленной огромной страны, тогда под названием СССР и душой целого поколения.

Сегодня ее в Польше почти забыли. Говорят, в Варшаве один журналист на улице спрашивал прохожих, знают ли они Анну Герман. Из 100 человек утвердительно ответил только один.

У нас ее еще помнят, помнят ее чарующий голос неземной красоты. И когда на телеэкране я вижу очередную эстрадную звезду на один день, то вспоминаю Анну Герман и думаю, почему в мире часто все так несправедливо.

Элеонора Езерская